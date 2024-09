Il 13 settembre, convegno dedicato al settore lattiero-caseario

Domani, venerdì 13 settembre alle ore 11 presso la sala Grasselli della Camera di Commercio di Reggio Emilia (piazza della Vittoria, 3), la Regione Emilia-Romagna promuove il convegno dal titolo “Il ruolo della Regione Emilia-Romagna nella valorizzazione del settore lattiero caseario: investimenti per la competitività dei territori e lo sviluppo delle comunità”.

All’incontro parteciperanno l’assessore regionale all’agricoltura Alessio Mammi, il presidente del Consorzio del Parmigiano Reggiano Nicola Bertinelli e la responsabile del settore competitività delle imprese e sviluppo dell’innovazione della direzione agricoltura della Regione Giuseppina Felice.

Il convegno sarà l’occasione per fare il punto sulle strategie e le risorse messe a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna per il settore lattiero caseario tramite il Programma di Sviluppo Rurale, in un ambito di filiera che vede un’importante valorizzazione del territorio rurale reggiano, vocato alla produzione del Parmigiano Reggiano. Nel corso dell’incontro sono previste due testimonianze relative a progetti finanziati nel settore di riferimento.