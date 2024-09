Sport e volontariato di nuovo insieme in festa a Correggio

20 società sportive, 15 associazioni di volontariato. Stand, appuntamenti, esibizioni, dimostrazioni, attività in 20 punti strategici del centro storico. Sabato 14 e domenica 15 settembre torna ad animare le vie più centrali di Correggio la Festa dello Sport e del Volontariato.

Sport e Volontariato, due mondi che vanno spesso a braccetto e che si ritrovano questo weekend per fare festa insieme. Per due giorni (il sabato pomeriggio e la domenica invece sin dal mattino) la VI° edizione della manifestazione torna in città, con tantissime discipline sportive, dal calcio al volley, dal basket all’hockey, fino alle arti marziali e alla pesca sportiva, passando per l’atletica. Sarà possibile assistere a dimostrazioni dei vari sport e partecipare attivamente, a livello gratuito, specie per quanto riguarda i ragazzi dai 4 ai 16 anni.

Dopo il successo dello scorso anno quest’anno la manifestazione dello sport e del volontariato raddoppia la durata su entrambi i giorni del weekend. Il sabato ci sarà una camminata con partenza alle 17.30 da piazza Carducci, che ospiterà anche esibizioni di skateboard dal sabato pomeriggio, mentre tutto il sabato sera ci sarà l’animazione di Radio Bruno e il bar Tabar a preparare panini con la porchetta. Sempre sabato, alle 21, dentro al cortile di Palazzo dei Principi si terrà uno spettacolo di danza tenuto da Ars ventuno. La domenica poi, la sfilata con la banda alle 10.30 lungo corso Mazzini con partenza da Piazza Carducci per arrivare fin sotto la vittoria Alata. Anche in questo caso animazione di radio Bruno, mentre durante il pomeriggio ci saranno le premiazioni per le società sportive. Novità di quest’anno è il passaporto dello sportivo e del volontario che verrà preso presso gli stand delle società sportive o associazioni di volontariato: una volta completato con i timbri delle varie realtà presenti andrà consegnato all’info point per ricevere un gadget per il volontariato ed uno per lo sport.

“La festa dello sport – ha spiegato l’assessore allo sport e commercio Francesca Salsi – è un appuntamento ormai entrato a pieno titolo nella vita della nostra comunità. Riunire tutte queste realtà locali in una giornata di festa e di salute è davvero molto gratificante, soprattutto vedendo la risposta degli addetti ai lavori, degli atleti e dei loro familiari, che portano avanti queste attività con grande entusiasmo. E la risposta della città è sempre stata davvero importante”.

Quest’anno, per la seconda volta dopo l’esordio dell’anno scorso, la festa dello sport è anche festa del volontariato: “Abbiamo pensato di unire questi due mondi – ha dichiarato il vice sindaco e assessore al welfare e coesione sociale Maria Chiara Oleari – che vanno già a braccetto nella realtà: moltissime persone impegnate nelle società sportive lavorano su base di puro volontariato, cedendo il loro tempo, le loro capacità e le loro energie in maniera totalmente gratuita. Portiamo al centro della manifestazione una realtà importante come quella del volontariato che a Correggio coinvolge tante associazioni. Una realtà della quale a volte non ci accorgiamo fino a che non ne abbiamo bisogno, ma che merita di essere valorizzata e conosciuta. Sono davvero tanti i correggesi che si spendono per gli altri nei contesti più disparati: per ambiente, malati, disabili, poveri. Con il passaporto dello sportivo intendiamo stimolare la partecipazione, una interazione con i volontari delle associazioni e delle società sportive. Siamo certi che sarà un weekend piacevole per le famiglie, e per scoprire le realtà del territorio che arricchiscono la nostra comunità mettendosi a disposizione degli altri. Chi ha tempo e voglia di mettersi a disposizione degli altri venga a conoscere le associazioni – ha concluso Oleari – e troverà sicuramente quella più adatta alle proprie attitudini e sensibilità”.