Presunta fuga di gas a Reggio Emilia. Era una miscela di odori prodotti da un’azienda chimica

Oggi i Vigili del fuoco sono intervenuti per una presunta fuga di gas che, a Reggio Emilia, ha coinvolto la zona stazione e quella di via Melato. Nelle zone segnalate erano presenti due squadre dei Vigili del fuoco, i tecnici IREN e la Polizia di Stato. Dai rilievi effettuati è emerso che la sostanza rilevata, che dal punto di vista olfattivo sembrava GPL, proveniva da una miscela di odori generati da una lavorazione di recupero smaltimento fanghi di una industria chimica ubicata in zona San lazzaro. Sul posto presente anche l’Arpa per i campionamenti del caso.