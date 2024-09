Giovedì 12 settembre un evento Lapam Confartigianato durante la Festa dell’Uva di Castellarano

I dati sulla violenza di genere nel nostro Paese sono allarmanti e spesso vedono come protagonisti anche gli adolescenti. Su questo argomento si concentra un evento organizzato da Lapam Confartigianato di Castellarano in occasione della tradizionale Festa dell’Uva.

L’appuntamento è per giovedì 12 settembre, a partire dalle ore 21, in Piazza XX Luglio a Castellarano con Stefano Rossi, psicopedagogista e autore di diversi libri tra cui “L’amore che fa male” che verrà presentato durante la serata.

Tra i massimi esperti di educazione emotiva del nostro Paese, Rossi ci aiuterà a comprendere più a fondo i meccanismi alla base delle nuove trappole dell’amore come violenza di genere, molestie, relazioni tossiche, gelosia patologica e narcisismo grazie alla sua opera.

L’appuntamento è gratuito: per partecipare è sufficiente iscriversi tramite il sito www.lapam.eu.