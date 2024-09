Ad Albinea è tempo di camminate

Una camminata dal titolo “Il sistema carsico dei Gessi messiniani di Borzano” è in programma per domenica 15 settembre con partenza alle ore 9 nella piazzetta della frazione albinetana. Il ritorno è previsto per le ore 13.

La organizzano i “Parchi dell’Emilia Centrale” con il patrocinio del Comune di Albinea e la collaborazione del Ceas e del Gruppo speleologico e paleontologico Gaetano Chierici.

Sarà possibile ammirare, immersi nella bellezza della collina reggiana, la dolina delle Budrie, del Pomo, l’ingresso della grotta Cà Speranza e visitare le prime sale della Tana della Mussina. Tutti luoghi inclusi nel sito “Carsismo e Grotte evaporitiche nell’Appennino settentrionale” che è stato recentemente riconosciuto come patrimonio mondiale dell’Unesco.

Per partecipare la prenotazione è obbligatoria entro venerdì 13 settembre scrivendo a ppcollinareggiana@parchiemiliacentrale.it o contattando il numero 337.1486039.

Il consiglio ai partecipanti è indossare un abbigliamento comodo e portare una borraccia di acqua. In caso di maltempo la camminata sarà annullata.

Due approfondimenti e due camminate per scoprire tutto sugli alberi

“Alberi, che meraviglia!” è il titolo di un ciclo di incontri che avranno luogo nella sede del Ceas di via chierici 2 a Borzano di Albinea.

Si tratterà di eventi formativi e passeggiate nell’area che è diventata patrimonio dell’Unesco.

Si partirà con una passeggiata fotografica dal titolo “Dentro l’obiettivo” che avrà luogo domenica 22 settembre con partenza alle ore 9 dalla sede del Ceas. Durante il cammino una guida darà alcune nozioni fotografiche di base per immortalare la flora e la fauna, sia con gli smartphone, che con la macchina fotografica.

Giovedì 10 ottobre, alle ore 20.45, “Alberi e cambiamento climatico”: serata informativa sul ruolo degli alberi nello sviluppo sostenibile delle città e sul loro rapporto con il clima.

Domenica 13 ottobre, con partenza alle ore 9 dalla sede del Ceas, è in programma una camminata botanica per riconoscere gli alberi originari del nostro territorio e le specie esotiche.

L’ultimo incontro sarà alle ore 20.45 di giovedì 24 ottobre e si intitolerà “Alberi e potatura nel giardino domestico”.

L’iniziativa è organizzata dal Ceas con la collaborazione degli Amici del Cea e il patrocinio del Comune.

Per informazioni contattare l’Ufficio Ambiente del Comune al numero 0522.590206, oppure scrivere a ambiente.a@comune.albinea.re.it.