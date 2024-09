“Onde maestre”, domani a Guastalla lo spettacolo che racconta come sono nati gli asili più belli del mondo

Inizia il suo cammino di presentazione “Onde maestre”, lo spettacolo teatrale realizzato dalla compagnia MaMiMò e ispirato al podcast “Una lunga staffetta. Dalla Resistenza ai giorni nostri: come nacquero a Reggio Emilia gli asili più belli del mondo”. Il podcast fa parte di un progetto europeo dedicato alla storia unica degli asili reggiani, e in particolare della Bassa, portato avanti da Progettinfanzia Bassa Reggiana e dall’istituto storico provinciale Istoreco con il DGB Bildungswerk Hessen di Francoforte.

Le ricerche e le rielaborazioni di una vicenda, che affonda le radici nella Resistenza e nei movimenti femminili del periodo, ha portato anche a una rappresentazione teatrale, “Onde Maestre”, affidato alla compagnia teatrale reggiana MaMiMò.

Questo mese è possibile assistere alle prime quattro repliche. Dopo Novellara, domani, mercoledì 11 settembre, lo spettacolo approda a Guastalla, mentre il 21 settembre sarà a Reggio Emilia e il 27 settembre a Brescello.

Da dove si parte? Nel 1991 Reggio Emilia viene indicata da Newsweek, uno dei più importanti magazine americani, la città più innovativa del mondo in merito alle scuole per l’infanzia. Il territorio di Reggio Emilia diventa il modello educativo a cui guardare.

Ma come è stato possibile, per una piccola provincia italiana, arrivare ad ottenere un riconoscimento così prestigioso, che ha poi portato questo approccio educativo a essere studiato in tutto il mondo? Come spesso accade, basta poco: un sasso lanciato in uno stagno, e il coraggio di vederlo toccare il fondo. Quel sasso sono le voci di tante donne reggiane che hanno saputo immaginare un mondo diverso sporcandosi le mani per costruire scuole in tutta la provincia.

Per agire è necessario vedere le possibilità, ma come ci si allena per farlo? Siamo ancora in grado di immaginare? Per parlare di diritti, di libertà, di emancipazione femminile e di educazione, abbiamo deciso di giocare a essere bambini. In uno spettacolo di narrazione, la storia con la “s” maiuscola, si inserisce in una giornata tipo all’interno di una scuola dell’infanzia. Due bambini e una bambina, con un baule pieno di materiali di recupero, costruiranno e trasformeranno lo spazio e la loro identità.

Lo spettacolo è realizzato dalla Compagnia Teatrale MaMiMò ed è ispirato al podcast Una lunga staffetta. Dalla Resistenza ai giorni nostri: come nacquero a Reggio Emilia gli asili più belli del mondo, realizzato all’interno del progetto europeo The Most Beautiful Of Our Days (CERV-2021-CITIZENS-REM) realizzato da Progettinfanzia Bassa Reggiana, Istoreco, DGB Bildungswerk Hessen di Francoforte.

Onde Maestre è una creazione collettiva di e con Riccardo Bursi, Francesco Garuti, Maria Francesca Rossi, Francesco Zanlungo.

Drammaturgia sonora Riccardo Bursi.

Materiali e oggetti di scena reperiti presso il “Centro di riciclaggio creativo Re Mida”.

Produzione Centro Teatrale MaMiMò ispirata al podcast “Una lunga steffetta”

Mercoledì 11 settembre

Ore 21.00

Guastalla, Piazza Mazzini

Ingresso gratuito e senza prenotazione

REPLICHE

Sabato 21 settembre

Ore 19.00

Reggio Emilia, Officine Creative Reggiane,

Via Gioia 4

Ingresso gratuito, è gradita a prenotazione

Prenotazioni MaMiMò: 0522.383178 – biglietteria@mamimo.it

Venerdì 27 settembre

Ore 21.00

Brescello, Scuola Comunale dell’infanzia, via A. Moro 8

Rappresentazione all’aperto.

Ingresso gratuito e senza prenotazione

In caso di pioggia lo spettacolo si svolgerà presso il Teatro Comunale Gino Cervi (via F.lli Rosselli)

Per info: alexia.salati@progettinfanzia.it – www.themostbeautifulofourdays.eu