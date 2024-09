La nuova stagione del Centro Via Vittorio Veneto a Fiorano

Prende il via la nuova stagione di incontri culturali del Centro di Via Vittorio Veneto a Fiorano Modenese, lo spazio polifunzionale ai piedi del Santuario che vuole diventare un punto d’incontro per gli artisti, dove si parla di arte e di bello. Anche per l’anno 2024-2025, la proposta, a cura del Comitato Fiorano in Festa, con il patrocinio del Comune di Fiorano Modenese, sotto la direzione artistica del maestro Gen Llukaci, è un ricco calendario di appuntamenti domenicali, che è stato presentato questa mattina, 10 settembre.

Confermate le rassegne “Concerti al Centro”, “Cenacolo letterario e “A spasso nell’opera”, unica nel suo genere, che proporranno, come gli scorsi anni, “eventi da vivo, inediti nel Distretto ceramico, con professionisti di fama che lavorano nei teatri italiani e europei.” – ha spiegato Gian Carla Moscattini, presidente del Comitato Fiorano in Festa e animatrice del Centro.

Tutti gli incontri saranno la domenica pomeriggio alle ore 17.00, escluse le ‘Matineè’ per le quali è stata scelta la mattina alle ore 10.00.

“Una scelta che pensiamo possa favorire la partecipazione, visto che oggi le persone fanno più fatica ad uscire la sera durante la settimana, specie con la brutta stagione” – hanno sottolineato gli organizzatori – “Ci siamo coordinati con l’Amministrazione e altre associazioni del territorio, in modo da offrire ai fioranesi e non solo, una serie di appuntamenti che andrà a coprire tutte le domeniche da ottobre 2024 a giugno 2025, così che in centro a Fiorano ci sia sempre qualche iniziativa culturale interessante”.

“Vorrei ringraziare Gian Carla Moscattini per la passione e dedizione con cui porta avanti la programmazione del Centro di Via Vittorio Veneto. Programmazione che si integra, senza sovrapporsi, in un ottica di ampliamento, arricchimento e ulteriore qualificazione della proposta culturale del Comune di Fiorano Modenese. – ha evidenziato l’assessore alla cultura e all’associazionismo, Marilisa Ruini -Quando questa collaborazione e integrazione fra Amministrazione e realtà locali riesce è un risultato per tutta la comunità.”

“Il Centro di Via Vittorio Veneto – ha aggiunto il sindaco di Fiorano Modenese Marco Biagini – è ormai una presenza consolidata nell’offerta culturale che la nostra città propone. La collaborazione con l’Amministrazione e con altre realtà porta a risultati positivi di cui possono godere tutti i cittadini.”

La stagione inizia domenica 29 settembre 2024, con il concerto di apertura, tenuto dal Maestro Gen Llukaci (violino), Athos Bassissi (fisarmonica) e Massimo Tagliata (fisarmonica e pianoforte), professionista che lavora anche con Biagio Antonacci. La rassegna “Concerti al Centro”, fiore all’occhiello della programmazione del Centro, prosegue domenica 24 novembre con Valzer musicato e interpretato, mentre domenica 15 dicembre ci sarà il tradizionale Concerto di Natale con la partecipazione del famoso tenore Giorgio Casciarri e dei Maestri Gen Llukaci e Denis Biancucci

Domenica 13 ottobre riprende la rassegna “Cenacolo letterario” con le letture di Franca Lovino e l’accompagnamento musicale del Maestro Llukaci. Un ciclo di incontri-spettacolo che, in questi anni, ha fatto conoscere opere letterarie ed autori capisaldi della letteratura nazionale ed internazionale, con una formula coinvolgente e mai noiosa tra immagini, letture e musica. Nel primo appuntamento della nuova stagione Antonio Prampolini presenta Margaret Bourke White.

La rassegna letteraria continua domenica 27 ottobre 2024 con Angelo Borghi che racconta Giovanni Pascoli, mentre il 17 novembre Monica Incerti Pregreffi presenta “Il faro” di Virginia Woolf e il 1° dicembre con Franco Ferrari e il “Il processo” di Franz Kafka.

Da domenica 15 dicembre 2024, alle ore 10.00, ritorna anche lo spazio per giovani artisti emergenti: musicisti, ballerini, performer nelle “Matineè” sul palco del Centro di Via Vittorio Veneto.

“Si tratta di un’opportunità che vogliamo continuare ad offrire ai giovani che stanno studiando per esibirsi durante l’anno, non solo ai saggi finali e confrontarsi con professionisti che sono prima di tutto amici, in modo da crescere ed educare al bello”. – precisa il Maestro Gen Llukaci, direttore artistico del Centro di Via Vittorio Veneto

Nei primi mesi del 2025 la programmazione continuerà con la proposta dei monologhi di Gaber accompagnati dalla musica e con la ripresa della rassegna “A spasso nell’opera”, che ha riscosso molto interesse lo scorso anno, perché si tratta di un’iniziativa unica e originale nel Distretto, dove si parla di opera in modo semplice ma anche approfondito. Quest’anno saranno Rossini, Bellini e Donizetti i protagonisti degli incontri della rassegna, dove accanto ad approfondimenti sulla vita dei compositori, esperti spiegheranno la nascita e la genesi delle opere più famose, intervallati dall’esecuzione dal vivo delle arie più conosciute.

La stagione 2024-2025 del Centro di Via Vittorio Veneto terminerà il 25 maggio 2025 con un concerto e un brindisi per le nozze d’oro con il violino del Maestro Gen Llukaci.