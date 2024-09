Reggio Emilia: aggrediscono dei coetanei ma vengono subito fermati dalla Polizia di Stato

Nella notte tra sabato 7 e domenica 8 settembre, intorno alle ore 2:00, personale della Squadra Volanti di Reggio Emilia è intervenuto nei pressi di piazza della Vittoria a seguito della segnalazione, pervenuta alla Sala Operativa, di una presunta aggressione subita da tre giovani ragazzi.

Giunti immediatamente sul posto, gli agenti hanno notato un gruppo di soggetti che immediatamente si dileguava, mentre rimanevano lì presenti le tre presunte vittime dell’aggressione che riferivano di essere stati aggrediti con calci e pugni da alcuni soggetti, che non conoscevano, senza un apparente motivo.

Immediatamente gli operatori, dopo aver raccolto informazioni sui presunti aggressori, si mettevano alla loro ricerca. Dopo qualche minuto questi venivano rintracciati all’interno di Parco del Popolo. Si trattava di tre individui, di origine tunisina, di 28, 21 e 20 anni.

Condotti presso i locali di via Dante Alighieri, e al termine degli opportuni accertamenti di rito, i tre soggetti sono stati deferiti in stato di libertà per l’ipotesi di reato di lesioni personali aggravate in concorso.

Grazie all’intervento di personale sanitario, invece, due dei tre giovani aggrediti sono stati accompagnati presso il locale pronto soccorso in quanto avevano riportato alcune ferite lungo il corpo di lievissima entità.