Cisl Scuola ricorda il dirigente scolastico scandianese Romano Battini

“In questi giorni di lavoro febbrile e di così tante incertezze organizzative, logistiche e professionali che appesantiscono la partenza del nuovo anno scolastico, la comunità di Cisl Scuola a Reggio Emilia fa proprio la straordinario messaggio di dedizione alla grande missione dell’istruzione pubblica che è stato il motore dell’impegno di Romano Battini”

Così Monica Leonardi, responsabile della categoria scolastica nel sindacato di via Turri, ricorda la figura dello storico dirigente scolastico scandianese, scomparso nei giorni scorsi, a lungo iscritto proprio alla Cisl.

“E’ un dato di fatto che la scuola italiana abbia sempre trovato in figure leggendarie come Battini l’antidoto per rinnovarsi, dando anima e gambe a quello che non è solo un diritto costituzionale ma la più potente opportunità di riscatto e di emancipazione che si possa offrire ad un cittadino – prosegue Leonardi –. Come è stato richiamato anche sugli organi di stampa, Romano fu un pioniere del tempo pieno scolastico, dimostrando ancora una volta di saper leggere con grande anticipo i cambiamenti in corso nella società e nelle famiglie reggiane e italiane. Perché questo deve fare una scuola che non vuole rinunciare al proprio compito: capire il cambiamento, ricondurlo a strumenti e azioni in grado di migliorare la vita delle persone. Un messaggio che ha un valore profondissimo anche e soprattutto per i docenti e i sindacalisti che oggi non si rassegnano a consegnare l’istruzione pubblica ad un mero fatto meccanico, di gestione e di burocrazia. La scuola è vita e per questo è passione che inizia nelle aule e prosegue fuori dalle classi abbracciando e proteggendo i nostri ragazzi e le loro famiglie nel loro cammino di crescita – chiosa la dirigente sindacale –. Caro Romano, questi giorni segnati dal lutto per la tua scomparsa sono anche l’occasione per fare una promessa a te e alla tua famiglia: ogni volta che riusciremo a cambiare in meglio la scuola, ogni volta che vinceremo una battaglia, tu sarai lì con noi”.