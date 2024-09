Visite guidate teatralizzate al cimitero monumentale di Guastalla

Per l’autunno 2024 la Biblioteca Maldotti, il Comune di Guastalla e Sabar – con la collaborazione della Compagnia di Allorquando – organizzano una serie di visite guidate teatralizzate alla scoperta della parte più antica del cimitero di Guastalla.

Già nel 2019 la Maldotti aveva presentato un progetto di valorizzazione intitolato CimitERO (ero dunque sono), coinvolgendo alcune classi della Scuola secondaria di primo grado e del Liceo scientifico di Guastalla: erano stati catalogati oltre 600 monumenti datati tra il 1820 e il 1920, inserendo i dati raccolti all’interno di un database tuttora consultabile sul sito internet dedicato: www.cimiterodunquesono.it.

Attraverso questo motore di ricerca – in costante aggiornamento – è possibile filtrare i risultati, inserendo i vari dati anagrafici delle persone ricordate, ma anche semplicemente cercando per collocazione della sepoltura, lingua dell’iscrizione sepolcrale, simboli incisi sulla lapide ecc. In molti casi, le iscrizioni sepolcrali ottocentesche, presentandosi come vere e proprie biografie, costituiscono gli unici documenti disponibili sulla vita di una persona.

Proprio grazie a questo progetto, lo scorso anno è stato ottenuto il riconoscimento regionale di “cimitero storico e monumentale”, che permette di essere inseriti all’interno di una rete e, dunque, partecipare a progetti collettivi, ma anche chiedere ogni anno alla Regione Emilia-Romagna un contributo per la valorizzazione del nostro cimitero. Tutte le visite guidate in programma per questo autunno si svolgeranno, infatti, grazie al finanziamento regionale (legge 21/2022).

Le visite saranno condotte da personale della biblioteca che ha svolto ricerche specifiche sui temi affrontati e dagli attori della Compagnia di Allorquando, che da alcuni anni realizzano iniziative analoghe nel cimitero napoleonico di Cavriago. Il percorso si concentrerà sulle tombe di personaggi significativi per la storia della città di Guastalla e sui monumenti sepolcrali di particolare pregio artistico. Gli attori impersoneranno alcune figure storiche recitando monologhi costruiti sulla base delle fonti documentarie custodite in Biblioteca Maldotti.

Le visite sono gratuite e aperte a tutti. Il primo appuntamento è domenica 8 settembre alle ore 16.00. Il punto di ritrovo per la partenza è il cancello d’ingresso del cimitero.

DATE VISITE GUIDATE TEATRALIZZATE: