“I colori e le forme”: ai Magazzini San Pietro la mostra dei pittori formiginesi Lodi e Malagoli

I colori e le forme: questo il tema della mostra d’arte che in augura domani, venerdì 6 settembre alle ore 16, ai Magazzini san Pietro in via S.Pietro 12/14 a Formigine.

In esposizione i quadri dei pittori formiginesi Ilde Lodi e Paolo Malagoli. La galleria rimarrà aperta durante il Settembre formiginese nelle giornate di venerdì, sabato e domenica dalle ore 16 alle 19 con entrata a ingresso libero. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Un ponte verso Betlemme, gruppo formiginese Amici dell’arte, Rock No War e circolo culturale La Torre.