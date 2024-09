Domenica 8 settembre a Reggio Emilia la XVIII Edizione della “Sfilata a 6 Zampe”

Il prossimo 8 settembre 2024, nel suggestivo piazzale della Chiesa di San Bartolomeo (RE), si terrà la diciottesima edizione della tanto attesa “Sfilata a 6 Zampe”, evento ludico e unico nel suo genere in cui tutti i proprietari di cani potranno mostrare quanto assomigliano ai loro amici a quattro zampe.

Programma dell’evento:

Ore 16:30: Inizio delle iscrizioni gratuite

Ore 17:30: Inizio della sfilata (non competitiva e aperta a cani di ogni razza e non razza)

Al termine della sfilata, saranno distribuiti gadget per tutti i partecipanti, per rendere ancora più speciale questa giornata di festa.

Oltre alla sfilata: sarà presente un banchetto a sostegno del Rifugio Rocky, e ci sarà anche la possibilità di incontrare un educatore e un veterinario nutrizionista di L’ideale.vet, pronti a offrire consigli e informazioni utili per la cura dei nostri amici animali.

L’evento è aperto a tutti ed è a offerta libera, e si preannuncia come un pomeriggio di divertimento e solidarietà. Vi aspettiamo numerosi per condividere insieme l’amore per i nostri cani!

Organizzato da:

Parrocchia di San Bartolomeo, Lega Nazionale per la Difesa del Cane – Rifugio Rocky e L’ideale.vet