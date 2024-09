“Spi in Piazza” a Campogalliano e Soliera

Il sindacato pensionati Spi Cgil distretto di Carpi ripropone continua l’iniziativa “Spi in Piazza” che già da alcuni anni porta avanti con banchetti e punti informativi nelle piazze e nei mercati del distretto per informare su diritti e tutele, ma anche politiche e azioni sindacali. Il primo banchetto informativo è a Campogalliano martedì 10 settembre, poi a Soliera sabato 14 settembre sempre al mattino in concomitanza con il mercato.

“Questi momenti tra la gente – afferma Daniela Pellacani coordinatrice Spi Cgil distretto Carpi – sono possibili grazie alla presenza di tanti volontari e volontarie pensionati che ringrazio fin da ora. Con il loro aiuto usciamo dalle nostre sedi per essere in mezzo alla gente, ai cittadini e cittadine, per ascoltare ed informare sulle nostre richieste a partire dalla raccolta firme contro la legge del Governo sulla autonomia differenziata, proposta che spaccherebbe il Paese e la sua tenuta democratica e sociale”.

Per queste ragioni lo Spi Cgil invita chi non ha ancora firmato a venire nei banchetti per informarsi e firmare (elenco banchetti sul sito www.cgilmodena.it).

I cittadini e le cittadine devono sapere che la sanità pubblica, già fortemente sotto attacco, con l’autonomia verrebbe ulteriormente colpita mentre lo Spi Cgil e la Cgil rivendicano da tempo al Governo nazionale maggiori risorse per poter finanziare la Legge su Non Autosufficienza, e risorse per mantenere e migliorare un sistema sanitario pubblico e universalistico.

Per queste ragioni Spi in Piazza si aggiunge alle tante iniziative che stiamo facendo, per parlare con le persone, per informare e per confrontarci sui loro bisogni. Per questo dopo Campogalliano e Soliera continueremo ad organizzare altri momenti “in esterno” nei vari Comuni dell’Unione Terre D’Argine.