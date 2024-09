Sorpreso durante il furto, topo d’auto denunciato a Campagnola Emilia

Si stava avvicinando alla propria autovettura che aveva parcheggiato in via Salati a Campagnola Emilia quando ha scorto all’interno dell’abitacolo uno sconosciuto. L’uomo vistosi scoperto si dava alla fuga venendo rincorso dalla vittima. Quest’ultima chiamava il 112 segnalando l’accaduto e richiedendo una pattuglia dei carabinieri. Sul posto arrivavano i militari di Campagnola Emilia che accertati i fatti individuavano il presunto ladro all’interno di una pizzeria poco distante, dove veniva fermato e quindi condotto in caserma.

L’immediata attività di ispezione sull’uomo, identificato in un 39enne residente a San martino in Rio con precedenti di polizia specifici, non portava a rinvenire alcunché di illecitamente detenuto. Tuttavia avendo raccolto a suo carico elementi di presunta responsabilità in ordine al reato di tentato furto aggravato su autovettura l’uomo, veniva al termine delle formalità di rito, veniva denunciato alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Reggio Emilia.

Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.