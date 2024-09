Le iniziative in provincia di Reggio Emilia in occasione del Mese Mondiale dell’Alzheimer

Ogni anno a settembre si celebra il Mese Mondiale Alzheimer, una campagna internazionale nata per creare maggior consapevolezza sulla malattia e combattere lo stigma che la circonda. Il tema del Mese Mondiale Alzheimer lanciato da ADI (Alzheimer’s Disease International) nel 2024 “È tempo di agire sulla demenza, è tempo di agire sull’Alzheimer” e si concentrerà sulla sensibilizzazione e lotta alla discriminazione che ancora esistono intorno alla demenza e sugli atteggiamenti che ancora esistono attorno alla malattia, pur evidenziando i passi positivi intrapresi da organizzazioni e governi a livello globale per sviluppare una società più inclusiva.

In provincia di Reggio Emilia ogni anno AIMA Associazione Italiana Malattia di Alzheimer Reggio Emilia organizza diverse iniziative per sensibilizzare la popolazione sul tema della malattia di Alzheimer e di tutte le forme di demenza, fornendo un servizio di informazione relativo alle risorse sociali e sanitarie offerte dal territorio e sulle modalità più appropriate per affrontare la malattia.

Soggetto promotore

AIMA Associazione Italiana Malattia di Alzheimer Reggio Emilia dal 1997 gestisce diversi progetti rivolti a persone con Alzheimer – e altre forme di demenza – e ai loro familiari e caregiver con l’obiettivo di aumentare il loro benessere e migliorare la qualità della loro vita. È un’associazione di volontariato, pertanto tutte le attività proposte sono gratuite e aperte a tutti.

Con il Patrocinio di

Provincia di Reggio Emilia e AUSL IRCSS di Reggio Emilia

PERCHÉ È IMPORTANTE PARLARE DI DEMENZA?

Nelle persone che hanno superato i 65 anni la frequenza complessiva della demenza è circa del 7% mentre negli 80enni è del 30% circa.Al 31 dicembre 2022 le persone con demenza in carico al Servizio sanitario regionale dell’Emilia-Romagna erano 62.741, di cui il 50% circa con forme medio-gravi. La prevalenza è di 22,6 per 1.000 abitanti; la percentuale rispetto alla popolazione residente (4.458.006) è dell’1,4%; quella delle persone rispetto alla popolazione ultra65enne (1.073.202) è del 5,8%. Sul totale, la percentuale di persone con Alzheimer è del 60%.

Nel 2023 sono state effettuate dal sistema sanitario regionale 25.239 nuove diagnosi di demenza (nel 2022 erano state 16.038) e 10.151 diagnosi di “Mild Cognitive Impairment” (Disturbo Cognitivo Lieve), una condizione di rischio che deve essere attentamente monitorata per la sua possibile evoluzione a demenza.

In provincia di Reggio Emilia – dove si stima che le persone con demenza siano circa 10mila – nel corso del 2023 sono state effettuate 2.077 nuove diagnosi di demenza (nel 2022 erano state 1.923), mentre 1.523 persone hanno ricevuto una diagnosi di “Mild Cognitive Impairment” a rischio evoluzione a demenza (nel 2022 le diagnosi di MCI erano state 1.562).

Pertanto sostenere le persone con demenza e le loro famiglie è compito di tutti, perché prima ancora che medico, si tratta di un problema sociale: tutti coloro che sono vicini e assistono una persona con demenza sono colpiti dalla malattia, i familiari in primo luogo. Per questo, ”È tempo di agire sulla demenza, è tempo di agire sull’Alzheimer” e tutti siamo chiamati ad imparare nuove modalità per vivere accanto alle persone con demenza e ai loro caregiver e per prenderci cura di loro.

Calendario delle iniziative del Mese Mondiale

6 settembre, venerdì, ore 16,30, passeggiata con accompagnatore UISP esperto in scienze motorie, ritrovo “Agriturismo Il Ginepro” Castelnovo ne’ Monti.

10 settembre, martedì, 12:00 inaugurazione mostra ”Memoria di Me” di Marco Menozzi e ore 17:00 convegno, presso Regione E-R in via Aldo Moro a Bologna

11 settembre, mercoledì, ore 20:30, Multisala Novecento di Cavriago, “La folle vita”, di Sirot e Balboni

14 settembre, sabato, ore 9:30,”Camminata Metabolica” a Scandiano

16 settembre, lunedì, ore 20:45, torneo di pinnacolo presso il Centro sociale “Coviolo in festa”

19 settembre, giovedì, ore 20:30, Teatro Bismantova di Castelnovo ne’ Monti, “Memory”, di Michel Franco 24 settembre, martedì, ore 21:00, Cinema Rosebud, “Eternal memory (La memoria infinita)”, di Maite Alberdi

28 settembre, sabato, ore 9:30, incontro informativo alla Casa del Dono a Reggio Emilia

2 ottobre, mercoledì, ore 20:30, Cinema Oratorio Campagnola, “Un bel mattino” di Mia Hansen-Løve

5 ottobre, sabato, ore 21:00, Teatro Herberia di Rubiera, “La Costanza dell’Ombra”

13 ottobre, domenica, ore 20:30, Teatro del Fiume di Boretto, “La Costanza dell’Ombra”

19 ottobre, sabato, ore 9:30, incontro informativo alla Casa del Dono a Reggio Emilia,”Oltre al farmaco cosa c’è?”

26 ottobre, sabato, ore 9:30, incontro informativo alla Casa del Dono a Reggio Emilia, ”Chi ci aiuta”?

Venerdì 6 settembre 2024, Castelnovo ne’ Monti. Camminare per non dimenticare. Passeggiata con accompagnatore UISP esperto in scienze motorie. L’iniziativa è organizzata dal Centro per i Disturbi Cognitivi e le Demenze ed il Servizio Assistenza Anziani del Distretto di Castelnovo ne’ Monti, in collaborazione con UISP, AIMA e con il patrocinio dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano. Ritrovo alle ore 16:30 presso l’Agriturismo il Ginepro di Castelnovo ne’ Monti, ci sarà una passeggiata libera e gratuita, aperta alla cittadinanza e alle persone coinvolte nel percorso di malattia e cura. Durante la camminata saranno proposte alcune letture sul tema della demenza.

10 settembre “Memoria di me” mostra di Marco Menozzi presso la Regione Emilia-Romagna Assemblea Legislativa in Viale Aldo Moro, 50 – Bologna La mostra è visitabile fino al 20 settembre dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 18 – Ingresso gratuito e per info gabinettopresidenteal@regione.emilia-romagna.it

Sabato 14 settembre 2023 alle 9:30, al Camminamento della zona Sportiva in viale della Repubblica a Scandiano, si terrà un evento di Camminata Metabolica con Giovanna Corradini a sostegno di AIMA Reggio Emilia ODV. L’evento si rivolge a tutte quelle persone che vogliono attivarsi e migliorare la loro salute allenandosi all’aria aperta in modo semplice e divertente. A ogni partecipante saranno fornite cuffie wireless attraverso le quali potrà essere guidato e motivato a distanza. Verrà fornita la F-Band (una corda speciale con 2 manici alle estremità), utile per imparare la tecnica della CAMMINATA METABOLICA ed eseguire esercizi posturali. Il programma durerà un’ora circa e si concluderà con una parte di rilassamento e meditazione.

La CAMMINATA METABOLICA è una attività ginnico motoria sportiva individuale e non agonistica che ha l’obiettivo primario di stimolare le persone a migliorare la propria salute, rinforzare il corpo e creare un beneficio psicologico. La CAMMINATA METABOLICA si svolge nei parchi, boschi, spiagge, quindi sempre in contesti aperti e il distanziamento sociale è garantito dalla dotazione di cuffie wireless con le quali i partecipanti rimangono sempre in contatto audio con il trainer, ma sempre alla distanza minima di 2 metri (consigliamo sempre 4 metri) gli uni dagli altri. Ogni partecipante è quindi libero di svolgere autonomamente il programma.

Iscrizione obbligatoria sul sito www.camminatametabolica.it/eventi/

Costo: 15 Euro. Il ricavato sarà interamente devoluto a sostegno delle attività di AIMA Reggio Emilia.

La rassegna di cinema e teatro

AIMA Associazione Italiana Malattia di Alzheimer Reggio Emilia ODV dal 1997 per favorire la miglior qualità possibile della vita delle persone con demenza e il benessere dei loro caregiver. Per conseguire la sua mission, l’associazione realizza diverse attività a livello provinciale rivolte a persone con demenza, caregiver, Enti Pubblici e alla cittadinanza. Siamo un’associazione di volontariato, pertanto le attività proposte sono gratuite e aperte a tutti.

AIMA Reggio Emilia si propone di celebrare il Mese mondiale Alzheimer organizzando una serie di iniziative volte a promuovere consapevolezza sulle demenze e a raccogliere fondi per sostenere le proprie attività.

In particolare, quest’anno l’associazione propone una rassegna che prevede uno spettacolo di cinema o di teatro in ciascuno dei sei Distretti provinciali. Ad ogni spettacolo sarà abbinato un momento di sensibilizzazione su uno dei seguenti temi:

– tematiche del progetto InVita! di cui AIMA Reggio Emilia è partner;

– Pianificazione Condivisa delle Cure (PCC).

Il progetto InVita!

“InVita! Percorsi e azioni per la creazione di Caring Communities” è un progetto di rete coordinato da CSV Emilia e finanziato dalla Fondazione Manodori nell’ambito del bando Welfare con l’obiettivo di creare la prima Caring Community italiana, una comunità diffusa formata da cittadini che, volontariamente, affiancano persone e famiglie che stanno affrontando la fragilità causata dalla malattia inguaribile di un proprio caro. In particolare, il progetto è dedicato a utenti la cui fragilità è causata dal fine vita, sia esso determinato da una malattia oncologica, da una malattia neurodegenerativa o dalla vecchiaia.

I partner di progetto sono: AIMA Associazione Italiana Malattia di Alzheimer Reggio Emilia; AVD Reggio Emilia; Emmaus; FeDiSa; Madonna dell’Uliveto; MaMiMò; Azienda USL di Reggio Emilia – CORE IRCCS; Unione Colline Matildiche; Unione Tresinaro Secchia.

L’articolo “Bringing death back into life”, pubblicato a gennaio 2022 sulla prestigiosa rivista medica Lancet e redatto dalla Lancet Commission on the Value of Death, rappresenta l’orizzonte all’interno del quale si colloca il progetto InVita!. Il progetto persegue infatti lo stesso obiettivo degli autori dell’articolo, ovvero “creare opportunità per rivalutare il nostro rapporto con la morte” attraverso ricche e documentate argomentazioni che restituiscono a questo evento, che accomuna tutti gli esseri umani, l’intrinseco e potentissimo valore di rendere possibile la vita, la crescita, il cambiamento, la civilizzazione.

La Pianificazione Condivisa delle Cure (PCC)

Partendo dalla riflessione sui significati della L.219/2017 (Norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento), nelle serate di Rassegna parleremo su come questi significati si traducano in diritti, e sulle possibilità concrete con cui le persone possano esercitare tali diritti. A partire dal concetto di valore, di autodeterminazione, di preferenze di cura, l’obiettivo dell’incontro sarà quello di capire concretamente come prendersi cura di sé (in qualità di singoli cittadini) e delle persone più vulnerabili (in qualità di caregiver, familiari, amici), attraverso un focus sul ruolo dei valori nelle scelte di cura.

Lo spettacolo teatrale

La compagnia teatrale “Ablaffina Teatro” di Reggio Emilia, in collaborazione con Associazione Culturale Aporie di Carpi (MO), ha pensato e realizzato questo progetto per sensibilizzare sulla malattia di Alzheimer e sui servizi di assistenza disponibili sul territorio, sia per le persone con demenza che per i familiari. Lo spettacolo, intenso e delicato, offre uno sguardo originale sulla malattia, per certi versi ironico e provocatorio, diventando spunto di riflessione e di sensibilizzazione sulla malattia di Alzheimer e le demenze e sui loro risvolti sociali e famigliari.

Le serate di cinema

Dal 2014, in occasione del Mese Mondiale Alzheimer, AIMA Reggio Emilia organizza proiezioni di film d’autore che possano portare luce sulla complessità della demenza e del prendersi cura, per proporre allo spettatore diverse chiavi di lettura che lo aiutino ad andare oltre i luoghi comuni.

Dal 28 settembre, INCONTRI INFORMATIVI “PRENDIAMOCENE CURA”

Terapie non farmacologiche, curare chi cura, la rete dei servizi e aiuti nella Demenza – Momenti informativi 2024 aperti a tutta la cittadinanza. Partecipazione libera e gratuita. Presso Casa del Dono, Sala Convegni “Vivaldo Garavaldi”, Via Muzio Clementi n. 2/A, Reggio Emilia

Sabato 28 settembre 2024 ore 9:30

“Il viaggio del caregiver”. Incontro Teatralizzato, regia e recitazione di Claudia Mosconi con proiezione del corto “I Giovani Caregiver: Sharing is Caring”. Ne parliamo con: Chiara Codeluppi e Linda Iotti Psicologhe Psicoterapeute AIMA Reggio Emilia ODV

Sabato 19 ottobre 2024 ore 9:30

“Oltre il farmaco cosa c’è? Le terapie non farmacologiche nella demenza”. Ne parliamo con: Rabih Chattat Professore di Psicologia clinica Dipartimento di Psicologia dell’Università di Bologna, Monica Poletti Psicologa Psicoterapeuta SC Programma Anziani e Fragilità AUSL Reggio Emilia IRCCS, Cecilia Tonon Psicologa specializzanda in Neuropsicologia SC Programma Anziani e Fragilità, AUSL Reggio Emilia IRCCS, Milva Morelli Psicologa Psicoterapeuta AIMA Reggio Emilia ODV

Sabato 26 ottobre 2024 ore 9:30

“Chi ci aiuta? La rete dei servizi e aiuti per la persona con demenza e i caregiver”. Incontro teatralizzato, regia e recitazione di Claudia Mosconi. Ne parliamo con: Morena Pellati Direttore SC Programma Anziani e Fragilità AUSL Reggio Emilia IRCCS, Davide Favali Medico di Medicina Generale, Alessandro Marti Neurologo Responsabile Centro Disturbi Cognitivi e Demenze Neurologico di Reggio Emilia, Agostino Pastore Geriatra Responsabile Centro Disturbi Cognitivi e Demenze distrettuale di Reggio Emilia, Esmeralda Picardi Assistente Sociale Referente Ambito Anziani Distretto di Reggio Emilia