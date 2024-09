Il Presidente di AC Reggiana Carmelo Salerno in visita alla Croce Verde

Il Presidente della Reggiana, Carmelo Salerno, oggi ha fatto visita alla sede della Croce Verde Reggio Emilia. Salerno è stato accolto dai vertici delle due realtà che costituiscono la famiglia Croce Verde, Pubblica Assistenza e Onoranze Funebri. Presenti la Presidente della Pubblica Assistenza Maria Teresa Cozza, il Direttore Allberto Panciroli, il Presidente delle Onoranze Funebri Domenico Schiatti e il Direttore Stefano Bigliardi, i volontari e dipendenti di Croce Verde.

“Per noi è una grande soddisfazione la vicinanza con la Reggiana – affermano – perché condividiamo molti aspetti: il legame fortissimo con la città e il territorio, la vicinanza alla comunità, ma anche temi che abitualmente costituiscono le basi dello sport, come la passione, il senso di squadra, l’impegno e lo spirito di sacrificio necessari per raggiungere qualsiasi obiettivo. Una vicinanza, quella tra Croce Verde e Reggiana, che peraltro si è consolidata negli anni: tra i nostri mezzi è attiva da tempo l’Ambulanza Granata, frutto di un’importante collaborazione ed entrata in servizio nel 2020. La visita di Salerno è stata anche l’occasione per invitare lui e tutta l’AC Reggiana ai festeggiamenti che abbiamo in programma per celebrare il 110° compleanno della Croce Verde di Reggio Emilia in ottobre”.

Ha affermato il Presidente della Reggiana, Carmelo Salerno: “Per noi è molto importante la vicinanza alla comunità anche attraverso collaborazioni con realtà che, come Croce Verde, lavorano anche attraverso il volontariato per garantire sostegno e aiuto a chi ha bisogno di assistenza. Partecipiamo sempre con grande slancio a progetti di carattere etico e di responsabilità sociale, cerchiamo di far sì che sia sempre un tratto distintivo della nostra società”.