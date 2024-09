Asili nido Mirandola: il Vice Sindaco Marchi in visita a due strutture comunali

Questa mattina la Vice Sindaco Marina Marchi ha fatto visita ai nidi d’infanzia “Il Paese dei Balocchi” e “Nido della Civetta”, per potare un saluto al personale delle strutture e fare il punto della situazione con direzione e coordinamento pedagogico nella settimana di ripresa dei servizi. Un’occasione preziosa per augurare a operatori, famiglie e piccoli ospiti un “buon inizio” per questo anno educativo 2024/25 e nel caso del “Nido della Civetta” valutare il riallestimento degli spazi interni, all’esito di alcuni lavori realizzati in Via Gobetti tra luglio e agosto.

Prima tappa al nido di Via Poma, dove “medi” e “grandi” hanno ripreso la frequenza (antimeridiana) da lunedì 2 settembre e da oggi, giovedì 5 settembre, la giornata piena. Mentre per i piccoli l’inizio delle attività è previsto per la prossima settimana. Tantissimi i progetti in campo per questo nuovo anno educativo, che potranno contare su ampi spazi sia all’interno delle sezioni che nelle aree comuni, secondo un modello educativo moderno, in cui i centri di interesse e i laboratori vengono trasformati in vere e proprie aree di “esplorazione”. Nell’ampio “atelier” vetrato, in affaccio sul giardino, saranno ruotati tre laboratori: quello con la sabbia (e conchiglie), quello grafico-pittorico (sia con strumenti che col corpo mani-piedi) e infine quello della creta. Scelta precisa è stata quella di ridurre i mobili, al fine di aumentare lo spazio camminabile e stimolare la mobilità anche all’interno.

Poi è stata la volta del “Nido della Civetta”, in via Gobetti, in cui sono ospitate cinque sezioni di medi e grandi: 88 piccoli ospiti di età compresa tra i 19 mesi e i 3 anni. Questa struttura nei mesi di luglio e agosto è stata oggetto di un intervento di adeguamento sismico – attraverso la realizzazione di connettori strutturali interni ed esterni – e di riqualificazione dei servizi igienici interni alle sezioni. Oltre 250.000€ di finanziamento ministeriale sul PNRR, che per gli stringenti vincoli sui tempi previsti, avevano portato a trasferire le attività di centro estivo del nido presso la scuola dell’infanzia di Via Poma. Da Novembre, poi, saranno realizzati alcuni lavori di completamento, che riguarderanno le finiture esterne e la sistemazione dei marciapiedi in autobloccante perimetrali alle sezioni, che da tempo richiedevano un’importante manutenzione. Le lavorazioni non interferiranno con il normale svolgimento delle attività. Il Responsabile di Gulliver Nicola Modaferri ha precisato come gli “ambientamenti” procedano senza alcun intoppo. Martedì 10 Settembre si concluderà con 2 gruppi nella “sezione primavera”. Riguardo i progetti per l’anno educativo 24/25 è stata confermata la scelta di aumentare le attività all’aria aperta, approfittando dell’ampio spazio esterno e dando spazio alle esperienze tattili, con ampia libertà da parte gli educatori per modificare le attività in base ai feedback quotidiani dei piccoli ospiti.

Marina Marchi (Assessore alla Scuola e Cultura): “Realizzare gli interventi di adeguamento sismico al “Nido della Civetta” e intervenire per il rifacimento dei bagni, che ormai denunciavano i segni del tempo, era una priorità, per questo si è lavorato molto anche sul versante logistico e organizzativo e siamo molto contenti che l’anno educativo sia potuto iniziare senza problemi e potendo contare su queste importanti migliorie. In questi anni l’impegno è sempre stato prioritariamente rivolto alle scuole. Procedono anche i lavori in Via Toti presso la Scuola “Sergio Neri” con le sezioni che saranno ancora ospitate temporaneamente presso il “Pala Comini” e il plesso di Via Pietri. Ieri sera, insieme alla direzione didattica e alle insegnanti, abbiamo inoltre incontrato i genitori dei “grandi” della Scuola d’infanzia “Silvia Golinelli” di Viale Gramsci per anticipargli che durante l’inverno 2024 inizieranno i lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico (per un quadro economico complessivo di circa 1,5 milioni di Euro) nella parte più vecchia, che storicamente ha ospitato le scuole elementari.

A tutti i nostri bimbi e alle loro famiglie va il più caro augurio di un anno educativo coinvolgente e divertente, fatto di esperienze, relazioni e scoperte, mentre al personale – oltre che un doveroso augurio di “buon lavoro” – va anche una menzione di ringraziamento per la collaborazione, la passione e la professionalità con cui portano avanti il loro importante lavoro“.