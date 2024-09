M5S, Conte “Processo costituente contro astensionismo,grande entusiasmo”

ROMA (ITALPRESS) – “L’assemblea è la fine di un lungo percorso che nasce dalla constatazione che ormai il partito maggioritario in Italia è quello dell’astensionismo. Questo non lo possiamo permettere perchè è un male della democrazia. Da qui la volontà di realizzare un esperimento mai fatto da una forza politica, ovvero un processo costituente che parte dal basso, sarà votato dagli iscritti e ci sarà il contributo anche dei simpatizzanti non iscritti”. Così il presidente del M5S, Giuseppe Conte, intervistato da Fanpage. “C’è grandissimo entusiasmo, un patrimonio accumulato di partecipazione incredibile. Questa è la fase dell’ascolto, 15mila contributi che ci aiutano ad ascoltare i bisogni della comunità”, aggiunge.

