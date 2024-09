Incendio di una mansarda a San Cesario sul Panaro. Due persone accompagnate in ospedale

Le squadre del Comando dei Vigili del fuoco di Modena sono state allertare oggi intorno alle 13:00 per l’incendio di un appartamento sulla via Emilia in comune di San Cesario sul Panaro. I pompieri hanno spento le fiamme che avevano coinvolto una mansarda, che a fine intervento è risultata non fruibile. Due persone sono state condotte al Policlinico di Modena per accertamenti, avendo respirato del fumo.