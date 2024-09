Emilia-Romagna al voto il 17 e 18 novembre, online le istruzioni e la modulistica per la presentazione delle liste dei candidati

Sono online sul sito dedicato alle elezioni regionali del 17 e 18 novembre le istruzioni e la modulistica relative alla presentazione e all’ammissione delle liste circoscrizionali di candidati alla carica di consigliere regionale e alle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale.

Si tratta di una guida per dare supporto dell’attività relativa alla presentazione delle candidature e per facilitare il compito dei partiti e dei gruppi politici che intendano partecipare alla competizione elettorale, attività che sarà oggetto di verifica da parte degli Uffici circoscrizionali presso i Tribunali e dell’Ufficio centrale presso la Corte d’Appello.

Sul sito della Regione Emilia-Romagna dedicato alle elezioni, all’indirizzo https://www.regione.emilia-romagna.it/elezioni, realizzato dall’Agenzia di informazione e Ufficio stampa della Giunta in collaborazione con l’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, oltre alle informazioni per i candidati si possono trovare le normative di riferimento per lo svolgimento delle elezioni regionali e i risultati della tornata precedente, con esiti e preferenze delle elezioni regionali del 26 gennaio 2020.