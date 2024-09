Alcuni appuntamenti previsti nel weekend in Appennino

Torna la terza edizione del . L’appuntamento è sabato 7 settembre dalle 14:00 alle 22:00 e domenica 8 dalle 10:00 alle 18:00 a Pian di Venola, nel giardino di fronte all’entrata della Consulta del Volontariato Sociale di Marzabotto, in via F. Lolli 12.

Quadri, stampe, acquerelli, fotografie e non solo. I volontari di si sono

organizzati per mettere in vendita anche calamite, cornici, spille, vassoi, bambole vintage, lampade, poster, ceramiche, calendari vintage. I prezzi? Detto alla bolognese: sono “bazzissima”. Perché lo scopo del QUADRImercatino è di fare del bene. Parte del ricavato sarà infatti devoluto ai progetti sostenuti dalla Consulta del volontariato sociale, soprattutto sul territorio, quali ad esempio la spesa solidale, ma anche progetti più lontani, come ad esempio gli aiuti ad un orfanotrofio in Romania.

Le tre amiche volontarie Elena, Francesca e Veronica ci mettono tutta la loro passione nell’organizzare il QUADRImercatino e hanno coinvolto altri amici volontari ed i familiari.

“L’idea è nata tre anni fa dall’esubero di quadri che arrivano dalle case e dai grandi mercati di antiquariato e modernariato – spiega Elena Mengoli -. Così abbiamo pensato di dare vita al QUADRImercatino: il primo anno con 300 quadri, l’anno scorso con circa 430 e quest’anno siamo arrivati addirittura a 573! Il nostro motto è «Trovare un oggetto raro è un pretesto per iniziare una collezione» e siamo molto contente di fare del bene al prossimo e di essere così aiutate dal Comune di Marzabotto”.

Al QUADRImercatino si trova davvero di tutto, anche alcuni articoli di pregio quali ad esempio la prima copia del Resto del Carlino.

CINNI IN FESTA A MARZABOTTO

Sarà una grande festa per bambini e adulti quella che si svolgerà sabato 7 settembre presso il Parco Peppino Impastato dalle ore 16:00.

Alle ore 16:00 Elena Babina, operatrice shiatsu, proporrà giochi legati alla pratica manipolatoria giapponese (attività per genitori-figli, età 3+)

Alle ore 17:00 Truccabimbi e Il Mago Giacomino! Spettacolo di giocoleria, clowneria, magia.

Alle ore 18:00 Spettacolo di burattini a cura di L’Allegra Brigata e alle 19:30 Baby Dance con Dj Scintilla.

Durante tutta la giornata percorsi in bici a cura di MTB La Rupe. Porta la tua bici insieme al casco!

Sarà allestito il mercatino dei bimbi, l’angolo letture e l’Apericena a cura di AGEOP, Associazione Genitori Ematologia Oncologia Pediatrica.

In caso di maltempo le attività si terranno presso la Biblioteca e la Sala Polivalente della Casa della Cultura e della Memoria.

L’evento è a cura di Comune di Marzabotto, Consulta del Turismo e della Cultura, Consulta del Volontariato Sociale, Biblioteca Comunale in collaborazione con AGEOP, Proloco di Marzabotto, Mano Tesa ODV

Per tutte le informazioni contattare la biblioteca 051 6780501 – 338 7334430.