Tre feriti in uno scontro sulla Soliera-Cavezzo

Tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio sulla Soliera-Cavezzo. E’ successo verso le ore 15:00 all’incrocio con via Vaccheria. Due le auto coinvolte: entrambe sono finite fuori strada ed una ha terminato la sua corsa capovolta in un fossato, fortunatamente con poca acqua. I Vigili del fuoco di Carpi sono intervenuti per liberare dalle lamiere due persone. I tre feriti sono poi stati affidati alle cure dei sanitari giunti sul posto assieme alla Polizia Unione Terre di Castelli e all’Arma dei Carabinieri.