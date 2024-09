Mostra di Arte Partecipata al Palazzo Ducale di Pavullo

Riparte a settembre il progetto “PASSO UNO. Un piede nel passato e lo sguardo nel futuro”, promosso dalla Biblioteca Comunale di Pavullo e finanziato grazie al bando ministeriale “Giovani in Biblioteca”, con tre iniziative che raccolgono il lavoro portato avanti nella prima parte dell’anno.

Si comincia con l’inaugurazione della mostra “Eppure sei così piccolo ma indimenticabile”, il 7 settembre alle 16.30, presso i Sotterranei di Palazzo Ducale, opera partecipata di Giorgia Valmorri, che ha visto la luce solo grazie alla partecipazione attiva della cittadinanza. L’artista ha cominciato a lavorare sul territorio di Pavullo nel Frignano a partire da ottobre 2023, con sopralluoghi e ricerche. Da febbraio 2024 ha invitato le persone a costruire un museo collettivo, tramite incontri e volantini lasciati casa per casa. Ad Aprile ha cominciato ad accogliere le persone che portavano in dono un oggetto, si è fatta custode dei loro racconti, e ha donato loro un oggetto in cambio. La mostra, curata da Silvia Petronici, con i suoi 119 oggetti e racconti, e con i video di documentazione a cura di Valentina Arena, racchiude tutto questo lavoro di ricerca e di relazione, è un’opera collettiva che racconta il territorio.

Il 22 settembre sarà invece la volta della masterclass di musica per il cinema: un’occasione unica e gratuita, rivolta a musicisti di qualsiasi esperienza, realizzata grazie alla collaborazione dell’Accademia Musicale del Frignano. Nel corso di una giornata intensiva di laboratorio la musicista e compositrice Francesca Badalini guiderà i/le partecipanti nella composizione della colonna sonora di un cortometraggio, prodotto all’interno del laboratorio “Il cinema delle origini”, condotto a maggio 2024 da Valentina Arena.

L’esito congiunto dei laboratori verrà presentato il 3 ottobre presso il cinema MacMazzieri, ad introduzione del cine-concerto “Il Gabinetto del Dottor Caligari”: il capolavoro del cinema espressionista tedesco verrà musicato dal vivo da Francesca Badalini e dal suo gruppo I Sincopatici.

Questi tre eventi sono un punto di arrivo, ma al tempo stesso di lancio e partenza delle attività laboratoriali e degli eventi previsti per i mesi successivi.