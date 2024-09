Agricat, Coldiretti: bene tavolo permanente, ora procedere subito ai ristori per le aziende colpite

È necessario ora procedere in fretta con i ristori per tutte le imprese che sono state danneggiate. Così Coldiretti commenta l’incontro che si è svolto in mattinata presso la sede di Ismea con i vertici del Fondo Agricat.

Grazie al ministro Lollobrigida, ad Ismea ed Agea per essersi subito attivati programmando questo tavolo di lavoro permanente che avevamo sollecitato nei giorni scorsi, spiega Coldiretti, questa situazione che vede ritardi e numerosi rigetti delle richieste di risarcimento per le alluvioni del 2023 e le gelate tardive, non può più protrarsi. C’è bisogno, sottolinea Coldiretti, di individuare rapidamente le soluzioni per aiutare tutte quelle aziende che sono in difficoltà in conseguenza degli eventi catastrofali che le hanno colpite. Basti pensare che le gelate di marzo e aprile 2023, avevano causato danni al settore ortofrutta con punte sino all’ 80% su alcune produzioni importanti delle zone dell’Emilia Romagna.

“Bene aver ottenuto la sospensione dei termini del procedimento amministrativo relativi alle Pec inviate ad agosto – aggiunge il Direttore di Coldiretti Emilia Romagna Marco Allaria Olivieri – ora bisognerà procedere all’immediato pagamento degli indennizzi di tutte quelle domande che hanno avuto esito positivo”. Coldiretti continuerà a collaborare per accelerare gli interventi e in questo senso già domani ci sarà un ulteriore incontro per arrivare a una rapida soluzione.