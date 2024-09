Incendio in un garage, due feriti a Budrio

Due persone sono rimaste ferite oggi a Budrio in un incendio scoppiato all’interno di un garage. E’ successo intorno alle 12:00 in via Gramsci al civico 58. Sul posto, oltre ai sanitari che hanno trasportato i feriti in ospedale in codice di media gravità, i Vigili del fuoco con una squadra del distaccamento di Budrio e il funzionario di guardia della sede Centrale.