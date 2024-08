Sabato 31 agosto e domenica 1° settembre torna a Campogalliano il ‘Motoraduno Campo dei Galli’

È in programma questo fine settimana, sabato 31 agosto e domenica 1° settembre, il 23° Motoraduno Campo dei Galli che porterà a Campogalliano, nella zona dei Laghi Curiel, moto e scooter di tutte le marche, moderne e d’epoca.

L’evento, organizzato dallo storico Motoclub Campo dei Galli, col patrocinio del Comune di Campogalliano, proporrà, in contemporanea, anche il 23° Raduno Moto Guzzi.

Il programma prevede per sabato 31 un pranzo libero seguito, alle 15:00, dalla visita alla Collezione di auto e moto d’epoca Panini presso l’azienda agricola “Ombre”. La sera, aperto a tutti, motociclisti e non, grigliata e alle 21:00 i concerti delle rock band Barefoot e 42015 Cover Rock. Domenica invece, per gli iscritti, alle 10:30 partirà un interessante giro turistico ai luoghi d’interesse della zona tra cui l’Acetaia Giusti di Modena; alle 12:30, aperto a tutti, il pranzo tipico e l’estrazione della ricca lotteria.

Per i motociclisti saranno a disposizione vari servizi inclusi come parcheggio, area per campeggiare con la tenda, servici igienici e doccia calda oppure, in alternativa, pernottamento in convenzione con Hotel Fontana.

Per informazioni e iscrizioni, che comprendono adesivo e giro in barca a vela sul lago, tel. 335 1345609 oppure 340 6378475, o scrivere a info@motoclubcampodeigalli.com