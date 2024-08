Fine estate alle Salse di Nirano

Alla Riserva naturale delle Salse di Nirano il mese di settembre inizia con una escursione guidata alla scoperta di una ex cava, andando alla ricerca dei fossili ancora presenti nei nostri calanchi. L’appuntamento, domenica 1° settembre, alle ore 9.00 nel parcheggio di via Malmusi a Fiorano Modenese, con una guida esperta del Gruppo Ecologico Fioranese; non è necessaria la prenotazione.

Gli appuntamenti per grandi e piccoli, per lo più gratuiti, continuano mercoledì 11 settembre, con Salse Game Night, giochi da tavolo e natura per una serata da ricordare. Ritrovo alle ore 19.30 presso la Trattoria da Guido per un momento conviviale facoltativo (prenotazione necessaria al numero 333/1283202). Quindi, attraverso i sentieri della Riserva (muniti di torcia elettrica) si arriva a Ca’ Tassi, dove dalle 20.30 sarà possibile sperimentare giochi da tavolo e giochi di ruolo avvolti dalla suggestiva luce crepuscolare del Centro visite. Per chi arriva direttamente alle 20.30 a Cà Tassi non è necessaria la prenotazione. Età consigliata dai 10 anni.

Domenica 15 settembre, dalle 15.00 a Cà Rossa è in programma la visita gratuita guidata in Riserva, mentre domenica 22 settembre ci si prepara all’autunno con una sessione di Dynamic Postural, una ginnastica che allena consapevolezza del corpo e della mente per unirli in una singola, dinamica e funzionale entità. Un’occasione per regalarsi del tempo wellness insieme ad un’istruttrice nella splendida cornice delle Salse di Nirano. La prenotazione è obbligatoria e il costo di partecipazione è di 6 euro a persona. Necessario abbigliamento sportivo comodo e materassino.

E per finire il mese di settembre, sabato 28, si va alla scoperta di Emys, la tartaruga, insieme a Ente Parchi Emilia Centrale. Una passeggiata naturalistica lungo il sentiero dei Tritoni permetterà di scoprire l’habitat della zona umida della Riserva, le sue caratteristiche e i suoi abitanti. Nell’ambito del progetto europeo Life Urca Proemys, grazie a osservazioni dirette e a un divertente gioco a squadre, grandi e piccoli impareranno a conoscere la testuggine palustre Emys Orbicularis e i motivi per cui è necessario proteggerla. Ritrovo alle ore 17.00 al parcheggio del Pioppo. Attività gratuita con prenotazione obbligatoria.

Nei mesi di ottobre e novembre altre visite guidate gratuite (6/10 e 3/11), attività alla scoperta delle api (12/10), la mostruosa festa di Halloween (31/10), ormai un appuntamento imperdibile in Riserva e la Giornata nazionale dell’albero (10/11).

Per le attività a prenotazione obbligatoria, occorre compilare il modulo online disponibile sul sito del turismo del Comune di Fiorano Modenese (www.fioranoturismo.it) o sulla pagina fb della Riserva.

Per informazioni è possibile scrivere alla mail salse.nirano@fiorano.it o chiamare i numeri 0522 343238 e 342 8677118.