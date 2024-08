Al Castello di Formigine una conferenza per parlare di sfide e nuove tecnologie con gli agricoltori locali

Sarà l’agricoltura il tema centrale del primo weekend del Settembre formiginese, con una serie di iniziative che metteranno in luce l’importanza di questo settore per la comunità e per il territorio. Sia sabato sia domenica via Trento Trieste sarà animata dalla mostra mercato dei produttori locali, che offriranno al pubblico l’opportunità di scoprire e acquistare prodotti freschi e genuini direttamente dagli agricoltori della zona.

Un momento particolarmente significativo del fine settimana sarà la conferenza “Innovazione e sostenibilità per affrontare le sfide future in agricoltura”, in programma domenica 1 settembre alle ore 11 al Castello di Formigine. Dopo i saluti introduttivi delle autorità locali, prenderà la parola il Prof. associato Enrico Francia, docente presso il Dipartimento di Scienze della Vita dell’Università di Modena e Reggio Emilia. Il Professor Francia, insieme agli agricoltori presenti sul palco, guiderà il pubblico in una riflessione su come l’agricoltura possa evolversi per rispondere alle sfide del futuro, con un occhio di riguardo all’innovazione e alla sostenibilità. Sarà presente all’evento l’Assessore regionale alla programmazione territoriale Barbara Lori.

La conferenza sarà suddivisa in tre macro temi: le sfide che il settore agricolo deve affrontare oggi, con un focus particolare sugli effetti della crisi climatica e sui cambiamenti che hanno caratterizzato l’agricoltura negli ultimi anni; le soluzioni innovative che la ricerca scientifica e la tecnologia stanno sviluppando per affrontare queste sfide, tra cui l’agrivoltaico; e un approfondimento sulla realtà locale di Formigine.

Ingresso libero.