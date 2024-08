Via Ugo Bassi, dal 2 settembre i lavori ai sottoservizi sul marciapiede nord

A partire da lunedì 2 settembre e per una durata prevista di sei settimane, Hera sarà impegnata nel rifacimento delle tubazioni di acqua e gas nel tratto di via Ugo Bassi compreso tra via Nazario Sauro, escluso l’incrocio, e via Indipendenza. Questi lavori, costituiscono un anticipo del cantiere della Linea Rossa che su quel tratto arriverà solo nei prossimi mesi, e prevedono l’installazione di due tubazioni provvisorie di acqua e gas sul lato nord di via Ugo Bassi che consentiranno di salvaguardare il marciapiede, procedendo poi comunque al rinnovo completo delle tubazioni di acqua e gas nello stesso tratto.

Le tubazioni provvisorie, che saranno posizionate sui primi 50 cm di marciapiede nord protette da un bauletto di calcestruzzo, consentiranno di dismettere quelle esistenti e riallocare quelle definitive nella stessa posizione, senza significative interruzioni di servizio.

L’area di cantiere occuperà una porzione della semicarreggiata nord di via Ugo Bassi e del relativo marciapiede per tutto il tratto compreso tra Nazario Sauro e Indipendenza. Saranno sempre garantiti gli attraversamenti pedonali, il doppio senso di marcia in via Ugo Bassi e il percorso pedonale sul marciapiede nord.

“Anche in centro storico – è il commento dell’assessora Valentina Orioli – l’inserimento della tramvia offre l’opportunità di ammodernare tutti i sottoservizi, in particolare di sostituire le vecchie tubature dell’acquedotto, concretizzando un’ipotesi che era già stata valutata ai tempi del “cantierone”, e che oggi finalmente diventa realtà. La sostituzione di parti della rete acquedottistica in concomitanza con i lavori del tram consentirà di ridurre sensibilmente le perdite di rete, compiendo un passo significativo nella direzione di una maggiore sostenibilità ambientale”.

Nel frattempo prosegue il cantiere del tram in via Ugo Bassi nel tratto tra via Marconi e via Nazario Sauro dove giovedì 29 nella fascia 8.30-15 è prevista per alcune ore un’interruzione del servizio di erogazione dell’acqua per permettere a Hera di intervenire sulle tubature. Gli edifici interessati sono quelli di via Ugo Bassi civici 19 a b c d e, 21 a b c d e f g h l m n o, 23, 25, Galleria Ugo Bassi civici 1a-4 h g f, via Nazario Sauro 2 a b c.