Maranello, scuola: contributi per i libri di testo

Sono disponibili anche per il nuovo anno scolastico i contributi per i libri di testo per le scuole medie e superiori. La Regione Emilia-Romagna ha stabilito le procedure da adottare per l’anno scolastico 2024-2025 per l’erogazione di contributi per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Possono beneficiare del contributo gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, residenti nel Comune di Maranello, le cui famiglie dimostrino un valore ISEE 2024 inferiore a 15.748,78 euro. Le famiglie degli studenti in possesso dei requisiti, potranno presentare domanda dal 4 settembre al 25 ottobre (ore 18) on-line sul sito web https://scuola.er-go.it. Non saranno prese in considerazione le istanze compilate parzialmente o presentate fuori termine.

I dati ISEE potranno essere acquisiti direttamente dalla Banca Dati di INPS; sul modulo di domanda online si dovrà indicare solo il Protocollo INPS. Qualora non sia disponibile l’attestazione ISEE la domanda può essere presentata indicando il numero di protocollo della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica). Il calcolo ISEE potrà sempre essere effettuato gratuitamente presso i C.A.F. autorizzati. Per la presentazione della domanda online gli utenti possono essere assistiti gratuitamente dai Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.) convenzionati con l’azienda regionale ER.GO, il cui elenco è disponibile sul sito http://scuola.regione.emilia-romagna.it.

Il Servizio Istruzione del Comune di Maranello è competente in merito all’istruttoria per la valutazione delle istanze presentate e comunicherà per iscritto ai richiedenti l’esito della domanda. Qualora l’esito sia positivo e pertanto la domanda risulti accoglibile, il Comune di Maranello rimborserà le spese sostenute in maniera totale o parziale, in relazione ai fondi che saranno assegnati dalla Regione. La liquidazione delle somme attribuite avverrà a trasferimento regionale avvenuto. Di ogni passaggio verrà data formale comunicazione agli interessati. Per ogni informazione o chiarimento è possibile contattare il Servizio Istruzione del Comune di Maranello (tel. 0536 240042, 240023, e-mail: iscrizioniscuola@comune.maranello.mo.it).