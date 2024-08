Itinerari Organistici Giorgio Piombini domenica 1 settembre a Brento

Il concerto previsto per il 1° settembre 2024 verrà presentato in una cornice diversa dal solito. È la prima volta che la rassegna “Itinerari Organistici Giorgio Piombini” fa rientrare nei propri ‘percorsi musicali’ la frazione di Brento di Monzuno con un concerto dal titolo “Musica in cammino”.

Presso il Circolo Monte Adone si esibirà, alle ore 17, il trio DAnce formato dai musicisti dell’orchestra sinfonica G. Rossini: Marco Soprana all’oboe, Marco Torsani al clarinetto e Paolo Rosetti al fagotto.

Il complesso musicale presenterà un repertorio fresco e brioso che va dal trio in do maggiore in quattro tempi di L. van Beethoven, ad Alexandre Tasman, che titola proprio la sua Suite per trio di strumenti ad ancia. Si passerà poi a Rossini e al più giovane Donizetti, con due belle trascrizioni dal teatro operistico. La storica della musica Maria Chiara Mazzi introdurrà all’ascolto con due brevi e appropriati interventi.

Terminato il concerto, chi vorrà, potrà fermarsi al circolo per la cena, oppure potrà partecipare alla passeggiata, organizzata da Loris Arbati, per assistere al bellissimo tramonto sul vicino Monte Adone.