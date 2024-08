Furti su autovetture: due giovani denunciati a Quattro Castella

Hanno raggiunto il parcheggio del supermercato Conad nella frazione Montecavolo di Quattro Castella, indirizzando le loro attenzioni furtive all’indirizzo di un’autovettura parcheggiata negli appositi stalli. Mentre forzavano la serratura sono stati notati da un passante che, accortosi del tentativo di furto, ha immediatamente allertato il 112 dei carabinieri; i due che balzati a bordo di un’auto si sono dati alla fuga. Grazie alle indicazioni del testimone, successivamente i carabinieri di Quattro Castella hanno rintracciato l’auto che forzava l’alt dei carabinieri proseguendo la fuga, terminata subito dopo quando imboccavano una strada senza uscita. I due venivano quindi identificati in un 23enne e un 19enne che alla luce dei fatti venivano condotti in caserma.

I fatti risalgono al 20 agosto scorso. Successivi accertamenti condotti dai carabinieri di Quattro Castella consentivano di raccogliere elementi di presunta responsabilità a carico del 23enne per un furto con destrezza subito da una commerciante del paese quando, salita in auto dopo aver chiuso l’attività, si vedeva sottrare la borsetta da un ladro che apriva lo sportelo impossessandosi dell’incasso ammontante a 500 euro e degli effetti personali. Per questi motivi con l’accusa di concorso in tentato furto aggravato e resistenza i Carabinieri hanno denunciato alla Procura di Reggio Emilia il 23enne di Reggio Emilia e il complice 19enne di Bibbiano.

Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.