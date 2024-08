Al via il programma della cinquantatreesima edizione del Settembre Formiginese

La 53esima edizione del Settembre formiginese entra nel vivo sabato 31 agosto con il party ufficiale del Picchio Rosso in centro storico e un ospite speciale: Ivan Cattaneo.

Quest’edizione sarà caratterizzata da molti altri appuntamenti musicali. Tra questi, il festival dei Moninga, dal 20 al 31 agosto nel parco della Resistenza, un tributo ai Pink Floyd, il primo settembre in piazza Calcagnini e, sempre davanti al castello, un tributo al britpop il 6 settembre, gli Emilia Soul Lovers e gli Statuto il 7 settembre, Marco Baroni l’8, Kelly Joyce e il suo gruppo formato da sette elementi il 14 settembre.

Sabato 7 e domenica 8 settembre torna l’approfondimento letterario e d’attualità nel parco del castello con “Idea. La festa del pensiero”. Ospiti della kermesse culturale: Chiara Valerio, Gianrico Carofiglio, Dario Vergassola e Sigfrido Ranucci.

Mercoledì 11 settembre, un altro tema caldo – quello dell’intelligenza artificiale – sarà affrontato dal giornalista Andrea Signorelli (in collaborazione con CNA Modena) mentre venerdì 20 settembre si parlerà di sport con Arrigo Sacchi e Leonardo Patrignani (in collaborazione con Lapam).

Tra le inaugurazioni su importanti obiettivi raggiunti per la comunità formiginese, ci sono quella del nido Alice a Corlo, in programma sabato 14, e quella della riqualificata Torre dell’Acquedotto, sabato 28.

Non mancheranno alcuni appuntamenti attesissimi dal pubblico, come il mercatino dei bambini, l’8 e 15 settembre, le proposte enogastronomiche di Pinarella l’8 settembre e l’Irlanda in Festa, dal 27 al 29 settembre.

Afferma il sindaco Elisa Parenti: “Un ringraziamento speciale va come sempre alle attività produttive, alle tantissime associazioni del nostro territorio, ai volontari, agli sponsor Fondazione di Modena e Coop Alleanza 3.0 e a tutti coloro che consentono di organizzare questa programmazione che fa parte ormai delle tradizioni più care a tutti i formiginesi e non solo”.