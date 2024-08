Previsioni meteo Emilia Romagna, martedì 27 agosto 2024

Nuvolosità variabile con tratti di sereno alternati ad addensamenti più compatti. Saranno possibili brevi rovesci o temporali sul settore orientale della regione al mattino, più probabili sul mare e sui rilievi romagnoli, e nel pomeriggio su quello centrale.

Temperature in lieve flessione; minime attorno a 20 gradi sulle pianure emiliane e tra 22 e 24 gradi su quelle romagnole, massime comprese tra 29/30 gradi della costa e 32/33 gradi delle zone interne. Venti in prevalenza deboli orientali, temporaneamente moderati al mattino sulla costa. Possibili raffiche in prossimità dei fenomeni temporaleschi. Mare mosso con moto ondoso in attenuazione nella sera.

(Arpae)