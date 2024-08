Previsioni meteo Emilia Romagna, lunedì 26 agosto 2024

Nuvolosità variabile con locali addensamenti cumuliformi nella giornata che saranno associati a rovesci a carattere temporalesco più probabili sulle pianure a ridosso del Po e rilievi centro-occidentali. Localmente i fenomeni potranno essere di forte intensità.

Temperature temperature minime stazionarie comprese tra 21 e 24 gradi: massime in diminuzione tra 29 e 32 gradi. Venti deboli e variabili con raffiche di forte intensità nelle aree temporalesche. Mare moto ondoso in aumento in mattinata fino a mosso, in attenuazione successivamente.

(Arpae)