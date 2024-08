In fase di contenimento un incendio all’impianto I.Blu di Cadelbosco. Nessun danno alle persone

Questa mattina, per cause ancora in corso di accertamento, si sono sviluppate fiamme sull’impianto di selezione delle plastiche I.Blu di Cadelbosco Sopra. Il personale presente è stato immediatamente evacuato e non si registrano danni alle persone.

Intorno alle 5:30 sono accorsi sul posto i Vigili del Fuoco – con squadre da Reggio Emilia, Guastalla, Sant’Ilario e dai Comandi di Modena, Parma e Bologna -, ARPA e le forze dell’ordine. Le fiamme sarebbero localizzate ad alcuni macchinari per la lavorazione della plastica e al magazzino. La situazione è in fase di contenimento.