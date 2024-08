ADL Cobas Reggio Emilia in merito all’incendio alla I.Blu s.r.l.

“L’incendio avvenuto questa mattina presso l’azienda I.Blu s.r.l. del gruppo Iren a Cadelbosco di Sopra, dove viene processata la plastica recuperata dalla raccolta differenziata per il riciclaggio, riporta al centro la questione della sicurezza sul lavoro e del rapporto tra i luoghi di produzione, le zone residenziali adiacenti e la salute dei lavoratori e dei cittadini. Sebbene non ci siano stati feriti o vittime durante l’incidente, il fumo sprigionato ha comunque contaminato l’aria della zona circostante”. Così ADL Cobas Reggio Emilia.

“In un contesto nazionale in cui i decessi sul lavoro hanno raggiunto una media di tre al giorno, questo episodio sottolinea l’importanza di affrontare il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro. Le cause dell’incendio non sono ancora note, ma saranno oggetto di indagine da parte delle autorità competenti nei prossimi giorni. La stessa struttura – ricorda ADL Cobas – aveva già subito un incendio nell’ottobre 2015.

Ad oggi le domande a cui dare risposta sono la garanzia occupazionale per circa 120 lavoratori/lavoratrici tra diretti ed in appalto per non avere ricadute sociali sul territorio, legato a questo il futuro dell’unità produttiva se la società ritiene di ripristinare l’impianto in loco o in un altro luogo casomai lontano da centri abitati.

Come ADL Cobas e la R.S.U. interna abbiamo già richiesto l’apertura di un tavolo sindacale ad I.BLU per affrontare tempestivamente queste tematiche e tenere assieme le esigenze dei lavoratori e lavoratrici con la popolazione circostante”.