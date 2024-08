5 atleti di Reggiana Nuoto ai “Campionati Italiani di Categoria” a Roma

Ottimi riscontri cronometrici per gli atleti di Reggiana Nuoto che hanno partecipato ai “Campionati italiani estivi di Categoria 2024”, che si sono svolti presso lo Stadio del nuoto di Roma. Per la squadra granata si sono qualificati sei atleti, ma hanno potuto partecipare solo in cinque, in quanto un’atleta, Marina Calcamuggi, che si è classificata per i 50 e 100 dorso (Juniores), si è infortunata proprio il giorno prima della partenza.

Due atleti granata si sono qualificati per le finali: Federico Zini, nei 100 rana (Ragazzi14), e Simone Ficarelli, nei 50, 100 e 200 rana (Juniores). Nei 50 rana Ficarelli manca il podio per una manciata di centesimi, classificandosi al 6° posto, con il tempo di 29’01; si è poi classificato al 7° posto nei 100 rana, con il tempo di 1’03’’62, stabilendo un nuovo record societario; e al 10° nei 200 rana (con 2’21’’83). L’atleta ha gareggiato anche nei 200 misti senza arrivare in finale.

Nei 100 rana Zini ha fatto il suo personale in qualifica, con il tempo di 1’10’’95, peggiorando però in finale e chiudendo al 10° posto, con il tempo di 1’12’’72.

Gli altri atleti in gara: Filippo Caffarri, nei 400 misti, 100 e 200 delfino (Cadetti); Riccardo Stocchetti, nei 50 e 100 stile libero, 50 dorso e 50 delfino (Juniores); Sebastian Manfredi, nei 50 e 100 dorso (Juniores). Da menzionare il 17° posto nei 50 delfino di Stocchetti, con il tempo di 25’’34, mentre nei 100 stile libero l’atleta ha sfiorato il personale chiudendo al 26° posto.

“Con i Campionati Italiani si è chiusa una lunga stagione che ha visto la nostra squadra crescere molto durante questo anno – commenta il direttore sportivo, Filippo Barbacini -, raccogliendo ottimi risultati. Sicuramente un elogio per questa ultima gara va a Simone Ficarelli, che ha centrato il difficile obiettivo di qualificarsi in ben 3 finali su 3 nella rana, e a Federico Zini, che centra la sua prima finale nazionale all’esordio. Ora qualche settimana di pausa, poi il 2 settembre si riparte con la preparazione in vista della prossima stagione”.