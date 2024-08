Villa Minozzo: onore agli insegnanti del passato, maestri di vita

“Venerdì 23 agosto, alle 18, sotto il porticato attiguo all’antica pieve minozzese, saranno ricordate le figure di importanti educatori del passato che hanno formato generazioni di reggiani”: così il sindaco Elio Ivo Sassi invita il pubblico alla presentazione del volume “Alle sorgenti della storia”.

La pubblicazione, che raccoglie i profili di centosettantacinque maestri, insegnanti e dirigenti scolastici della provincia di Reggio Emilia, caratterizzati “da una grande professionalità, uno spiccato senso della missione educativa e una notevole capacità formativa”, è stata scritta da Luciano Rondanini (autore di numerosi testi dedicati alla didattica, dirigente e ispettore scolastico) unitamente a Luciano Bonacini, Giuseppe Adriano Rossi e Cristian Ruozzi e con la consulenza di Sandro Spreafico.

Dopo il saluto del primo cittadino, ci sarà un’introduzione da parte della dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo di Villa Minozzo, Morena Bizzarri, cui farà seguito la relazione di Luciano Rondanini. Interverranno infine gli autori che hanno curato la storia degli insegnanti locali. Modererà Paola Ranzani.

“Verranno anche consegnati attestati al merito – sottolinea inoltre Sassi – ai familiari degli storici educatori villaminozzesi, che hanno ricoperto per le nostre comunità un ruolo fondamentale non solo dal punto di vista formativo ma anche sotto il profilo umano e sociale. Sono stati trasmettitori di conoscenza, promotori di valori morali e civici, agenti di modernizzazione e riferimenti istituzionali (assieme ai sacerdoti e al sindaco) per tutti i nostri paesi. A loro dobbiamo molto, e per questo dobbiamo sempre ricordarli”.

L’evento, indetto, oltre che dal Comune, dall’associazione Villacultura, dall’Istituto comprensivo, dalla Biblioteca comunale, e cui hanno aderito la Croce verde, Emilbanca, gli Usi civici e l’Arcipretura di Minozzo, si concluderà con un momento conviviale.