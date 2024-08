Viano, giovane cade dal balcone di casa: è grave ma non in pericolo di vita

Questa mattina, un giovane di 23 anni residente a Viano è rimasto coinvolto in un incidente mentre cercava di rientrare nella propria abitazione dopo essersi chiuso fuori. Il ragazzo, nel tentativo di accedere al suo appartamento situato al primo piano arrampicandosi lungo la grondaia, ha perso l’equilibrio ed è caduto a terra, battendo violentemente la testa. Immediatamente soccorso, è stato trasportato all’ospedale Maggiore di Parma in codice rosso. Fortunatamente, non è in pericolo di vita. Sul luogo sono intervenuti i Carabinieri della Tenenza di Scandiano per i rilievi del caso.