Padre e figlia bolognesi perdono l’orientamento durante una escursione a Fanano

Brutta avventura per due escursionisti di Casalecchio di Reno, padre e figlia, rispettivamente di 71 anni e 44 anni, impegnati stamane in una escursione sul sentiero CAI n° 439 che da Canevare, comune di Fanano, porta al Cimoncino. Parcheggiata la vettura a Canevare si sono incamminati lungo il sentiero ma durante il tragitto hanno perso l’orientamento e si sono trovati su dei grandi salti roccia non riuscendo più a proseguire.

Erano da poco passate le 14: 00 quando i due hanno allertato il 112 per chiedere

aiuto. A rispondere è la Sala Operativa dei Carabinieri di Pavullo che ha attivato immediatamente i soccorsi. Sul posto si sono portate la squadra in pronta partenza della stazione Monte Cimone e i Carabinieri della locale stazione di Fanano.

I tecnici del CNSAS. dopo averli localizzati, hanno deciso di calarsi sui due escursionisti

dall’alto. Dopo una discesa su corda di un centinaio di metri, i due tecnici hanno raggiungono padre e figlia mettendoli in sicurezza. Gli operatori, dopo essersi accertati che non vi erano problemi sanitari, hanno iniziato il recupero dei due camminatori verso l’alto per riportali sul sentiero. Padre e figlia sono poi stati accompagnati con il mezzo fuoristrada del CNSAS a Canevare per riprendere la loro vettura.