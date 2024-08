Ciclismo, il Giro delle tre Provincie partirà da Cavriago venerdì 23 agosto

Venerdì 23 agosto 2024 Cavriago ospiterà la prima tappa a cronometro del “Giro delle Tre Provincie”, una gara ciclistica che si snoderà tra le provincie di Reggio Emilia, Parma e Piacenza organizzata dalla Scuola Ciclismo Parma in collaborazione con S.C. Cavriago e Polisportiva Torrile.

Per garantire che la corsa avvenga in sicurezza saranno in vigore diversi provvedimenti di limitazione alla circolazione e alla sosta a Cavriago dalle ore 14.00 alle ore 18.30, nella parte nord ovest del paese, al confine con Reggio Emilia e Bibbiano.

Nello specifico aranno chiuse alla circolazione e sarà vietata la sosta in:

– strada Bassetta dall’incrocio con via Caneparini e la rotatoria di via Anna Frank/via XX Settembre;

– via XX Settembre nel tratto compreso fra via Cavour, con obbligo di svolta su via F.lli Cairoli e la rotatoria via Anna Frank/strada Bassetta (eccetto i residenti con transito consentito solo in direzione via Della Repubblica /via Rivasi);

– via Anna Frank dalla rotatoria via Anna Frank/via Bassetta/ via XX Settembre fino alla intersezione con via Guardanavona;

– via Guardanavona dal confine comunale di Reggio Emilia (via Stanislao) alla intersezione con via Tornara (eccetto residenti nel tratto SS9 al Parco dello Sport con transito consentito solo in direzione Reggio Emilia-SS9);

– via Pozzo Piola da passaggio a livello a via Guardanavona;

– via Tornara da via Giardanavona a via Canaletta ;

– da via Canaletta a via Torre ;

– via Fornace da inizio via fino alla intersezione con via Canaletta;

– via Torre dalla intersezione con via Quercioli fino al confine Comunale di Bibbiano – via Piave – (direzione Ovest ). E’ consentito il transito ai soli residenti fino a via Canaletta ;

– via Quercioli dall’altezza del civico n. 25/a (Circolo Quercioli) fino alla intersezione con via Guardanavona ;

– strada Razeto con la intersezione di via Quercioli e di via Guardanavona;

– strada Nove Biolche da via Quercioli a via Guardanavona.

Sarà in vigore obbligo di transito e circolazione su via Cavour solamente da via XX Settembre.

Dalle ore 9,00 alle ore 14,00 sarà invece chiusa al traffico, alla circolazione, con l’istituzione del divieto di sosta strada Bassetta dal civico 11/F al civico 11/D.