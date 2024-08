Scoperti in aeroporto a Bologna due viaggiatori con oltre 44 kg di sigarette di contrabbando

Nei giorni scorsi, nell’ambito dell’attività di contrasto ai traffici illeciti, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, unitamente ai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in servizio presso l’Aeroporto “G. Marconi” di Bologna, hanno sottoposto a sequestro, in due distinte operazioni, 180 stecche di sigarette marca Marlboro Red e Parliament Night Blue, pari a 36 kg, e oltre 8 kg di tabacco da masticare, marca Stoker’s e America’s best.

I generi di monopolio sono stati scoperti, rispettivamente, all’interno dei bagagli di una cittadina bulgara proveniente da Istanbul (Turchia) e di un cittadino italiano proveniente dagli Stati Uniti.

I 36 kg di sigarette sono stati sottoposti a sequestro penale e la responsabile è stata deferita alla Procura della Repubblica di Bologna per il reato di contrabbando di Tabacchi Lavorati Esteri ex art. 291 bis comma 1 del D.P.R. 43/73 (TULD), punibile con la multa di euro 5 per ogni grammo di prodotto (complessivamente 180 mila euro) e con la reclusione da due a cinque anni.

Il tabacco da masticare è stato anch’esso sottoposto a sequestro e al cittadino italiano, responsabile della violazione all’art. 291 bis comma 2 del D.P.R. 43/73 (TULD), è stata applicata la sanzione amministrativa (di euro 5 per ogni grammo di prodotto) pari a oltre euro 40 mila.

I sequestri effettuati dimostrano, ancora una volta, come la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli costituiscono un sicuro presidio di legalità a contrasto dei traffici illeciti in ambito aeroportuale, attraverso una costante attività di controllo e uno strutturato piano d’azione.