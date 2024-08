218° sagra del crocifisso nel weekend a San Possidonio

218° sagra del crocifisso, dal 23 al 27 agosto paese in festa con eventi musicali, giochi, cucina tradizionale e la nostra celebre maccheronata.

Anche quest’anno si terrà la consueta Sagra del Crocifisso, la cui organizzazione è frutto della collaborazione con tutte le associazioni presenti nel nostro paese, con la parrocchia e l’amministrazione comunale.

Gli eventi in programma:

VENERDÌ 23 AGOSTO

In via Gramsci dalle 19.30 BIMBINBICI “Il futuro inizia in bici”, iniziativa per cui sarà allestito un circuito per bambini dai 5 ai 13 anni dove oltre ad avere l’opportunità di provare bici da corsa, sarà anche possibile partecipare a giochi in bici all’aria aperta, in uno spazio sicuro lontano dal traffico.

Ad animare Piazza Andreoli troverete dalle 21.30 la corrida “dilettanti allo sbaraglio” di Alberto Guasti mentre l’associazione AVPC, dalle 20.00 vi delizierà con Tortelli sotto alle stelle.

Presso il ristorante Alla Villa in Villa Varini avrete invece la possibilità di gustare gnocco fritto e tigelle grazie alla collaborazione con l’ANSPI.

SABATO 24 AGOSTO

In Piazza Andreoli avrete la possibilità di essere travolti dal ritmo con un irresistibile spettacolo di danze indiane che avrà inizio alle 20.30 e sarà susseguito da Timoty & the gang che porterà il meglio del rock anni ‘90/2000 dalle 21.30.

Nel cortile della Casa della salute dalle ore 20.00 ci sarà il mercatino/scambio di giocattoli usati per dargli una seconda vita.

Il ristorante Alla Villa vi aspetta con la sua fantastica cucina tradizionale.

DOMENICA 25 AGOSTO

Alle ore 19.00 avrà luogo la consueta Processione storica del 1806 con l’accompagnamento della Filarmonica Giustino Diazzi. La processione partirà da via Andreola,1.

Dalle 20.30 in Villa Varini si terrà la cena storica con delitto che verrò offerta ai figuranti.

In Piazza Andreoli invece, dalle 21.30 Roberto Morselli e la sua orchestra animeranno la serata dedicata al liscio.

LUNEDÌ 26 AGOSTO

Tutti in piazza dalle 20.00 per la celebre MACCHERONATA “un piat ad macaron a gratis” a cura dei commercianti e delle associazioni di volontariato.

A partire dalle 20.30 la cena sarà movimentata dallo spettacolo offerto dalla scuola di ballo ArteDanza e alle 21.30 tutti in pista per il REVIVAL LUCCIOLA SOUND “Remember Funky & Disco 70/80/90 offerto da Moda Matique.

MARTEDÌ 27 AGOSTO

L’ultimo giorno avrete la possibilità di assaporare, dalle ore 20.00, i tortelli di zucca grazie allo stand gastronomico Alla Villa presente in villa Varini.

TUTTE LE SERE

Saranno presenti giostre dello spettacolo viaggiante, bancarelle, hobbisti e artisti dell’ingegno, stand di associazioni di volontariato e attrazioni per i più piccoli.