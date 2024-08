Successo per Francesco Bagnaia ed il Ducati Lenovo Team nella gara sprint in Austria

Francesco Bagnaia ed il Ducati Lenovo Team vincono la gara sprint in Austria, con il campione del mondo in carica che transita sul traguardo con quasi cinque secondi di vantaggio sul primo degli inseguitori. Enea Bastianini ottiene un quarto posto al termine dei 14 giri di gara, nonostante un errore nel corso del primo passaggio.

Bagnaia è partito bene dalla seconda casella, conquistando la prima posizione all’ingresso della curva uno. Dopo aver perso momentaneamente la testa della corsa, è tornato poi al comando nel secondo giro, a seguito di un errore di Jorge Martín alla prima chicane del tracciato di Spielberg. Bagnaia si è difeso bene dagli attacchi del compagno di marca nei giri seguenti, con il suo vantaggio che è cresciuto esponenzialmente a seguito del long-lap penalty che il rivale ha dovuto scontare nel corso dell’ottavo passaggio. Dopo l’uscita di scena di Marc Márquez, caduto mentre si trovava in seconda posizione, Bagnaia ha gestito perfettamente il margine fino alla bandiera a scacchi, tornando in vetta alla classifica piloti a pari punti con Martín e rimanendo imbattuto in gara su questa pista dall’edizione 2022.

Bastianini è scattato in maniera eccellente dalla terza fila salvo poi commettere un errore alla prima chicane, che gli è costato ben cinque posizioni (da quarto, è sceso fino al nono posto). Enea è risalito in settima posizione già nel corso del terzo giro, mostrandosi veloce e combattivo in sella alla sua Desmosedici GP #23; nel corso del terz’ultimo passaggio è riuscito ad avere la meglio su Miller, guadagnando un piccolo margine sull’avversario e chiudendo quarto alla bandiera a scacchi.

L’undicesima gara domenicale dell’edizione 2024 del Mondiale MotoGP avrà inizio domani alle 14:00 ora locale, e si disputerà sulla distanza di 28 giri.

Francesco Bagnaia (#1 Ducati Lenovo Team) – 1º

“Mi sono molto divertito oggi nella battaglia con Jorge, tanto che sono riuscito a far segnare un 1:28.7, due decimi più veloce della pole position dello scorso anno. È stato incredibile: sapevo quanto importante era rimanere in testa dall’inizio e Jorge (Martín) ha fatto di tutto per starmi davanti. Ho provato a sorpassarlo nuovamente ma poi è finito lungo. Appena è successo, ho tenuto d’occhio il gap e ho visto che non aveva perso un secondo e, per questo motivo, avrebbe dovuto scontare un long-lap penalty. Una volta che è successo, ho solo pensato a mantenere il vantaggio costante fino al traguardo. È stata una vittoria fantastica ed ora abbiamo una buona mole di dati per la gara di domani. Non sarà comunque facile, ma in questo momento posso ritenermi molto soddisfatto”.

Enea Bastianini (#23 Ducati Lenovo Team) – 4º

“Il mio approccio alla gara nelle fasi iniziali è stato aggressivo, forse un po’ troppo. Partivo un po’ indietro e quindi ho provato a spingere fin dall’inizio, ma ho finito per compiere un errore alla prima chicane. Sono finito lungo e una volta rientrato, mi sono ritrovato in nona posizione. Dopo le cose sono andate abbastanza bene e la performance è andata oltre le mie aspettative, perché il mio feeling era decisamente migliore rispetto a ieri e a questa mattina, vista la mancanza di fiducia all’anteriore che avevo. La quarta posizione può essere considerata come un buon risultato: nel finale mi sono avvicinato molto ad Aleix (Espargaró) e credo che senza quell’errore il podio sarebbe stato possibile. Sono fiducioso per domani e credo che non cambieremo molto: certo i giri saranno molto di più, quindi vedremo come andrà”.