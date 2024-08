Furto notturno in un forno di Montecchio Emilia

Nella notte, un forno situato nel comune di Montecchio Emilia è stato oggetto di un furto. Gli ignoti, dopo aver forzato la porta d’ingresso, sono riusciti a introdursi all’interno del locale dove hanno rovistato e sottratto circa 300 euro in contanti dal registratore di cassa, oltre a una quantità non ancora precisata di detersivi e bevande.

A dare l’allarme alle 5.30 di questa mattina la titolare che, accortasi del furto avvenuto nella notte, ha immediatamente richiesto l’intervento dei carabinieri di Cavriago che hanno curato il sopralluogo nell’attività commerciale ubicata in via Ercole Franchini. Tra danni cagionati per la consumazione del furto e refurtiva sottratta i danni sono in corso di quantificazione. Sull’episodio i carabinieri di Cavriago, che hanno curato il primo intervento unitamente ai colleghi d Montecchio Emilia competenti per territorio, hanno avviato le indagini a carico di ignoti in ordine al reato di furto aggravato.