Previsioni meteo Emilia Romagna, sabato 17 agosto 2024

Al mattino cielo sereno o parzialmente nuvoloso per passaggio di nubi medio-alte. Nel pomeriggio nuvolosità in aumento con possibilità di rovesci e temporali sparsi, localmente anche di forte intensità, più probabili sul settore centro-orientale della regione. Tendenza ad esaurimento dei fenomeni in serata.

Temperature minime senza variazioni significative con valori attorno a 20-21 gradi nelle aree extraurbane, 22/23 gradi nelle città e lungo la fascia costiera. Massime pressoché stazionarie o in lieve calo sulla Romagna, con valori attorno a 32-33 gradi nelle zone interne e attorno a 30 gradi lungo la costa. Venti deboli variabili con probabili raffiche anche forti in prossimità dei fenomeni temporaleschi. Mare quasi calmo o poco mosso.

(Arpae)