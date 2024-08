Manutenzione del verde, nel Quartiere 4 a Modena c’è Ervas 2

Saranno le sette ditte che fanno parte della società consortile Ervas 2 a occuparsi da settembre della manutenzione e della pulizia delle aree verdi pubbliche del Quartiere 4 di Modena che comprende San Faustino, la Madonnina e Quattro Ville.

Il valore dell’incarico, per due anni, è di un milione e 307 mila euro ed è stato possibile attivarlo in tempi rapidi utilizzando la procedura semplificata prevista con l’adesione del Comune di Modena alla convenzione promossa a livello regionale, ma in base a lotti territoriali, dalla Città Metropolitana di Bologna.

Lo spiega l’assessore ai Lavori pubblici Giulio Guerzoni sottolineando l’importanza di utilizzare tutti gli strumenti a disposizione (come, per esempio, anche gli accordi quadro in campo stradale) per rafforzare “l’impegno nella manutenzione della città per garantire sicurezza e decoro, con procedure che devono essere sempre più snelle ed efficienti, senza ovviamente rinunciare al controllo da parte del Comune della direzione dei lavori e dell’efficacia degli interventi, come già avvenuto anche in altri quartieri”.

Le ditte che fanno parte della società consortile e che da settembre saranno impegnate nella pulizia e nella manutenzione del verde pubblico nell’area del Quartiere 4 sono: cav. Emilio Giovetti, con sede a San Donnino di Modena; Avola società cooperativa, di Castel Maggiore a Bologna; cooperativa agricola braccianti Giulio Bellini di Argenta a Ferrara; L’Operosa spa, di Granarolo nell’Emilia (Bologna); il consorzio di cooperative L’Arcolaio di Bologna; il consorzio Fca Società cooperativa sociale di Cesena; il consorzio stabile Ecobi società consortile di Modena.