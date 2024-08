Ferragosto: sanzioni ai conducenti per transito fuori strada nel Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano

Nella giornata di ferragosto, durante un servizio di controllo congiunto effettuato dal Nucleo Carabinieri Parco di Ligonchio e dal Nucleo Carabinieri Forestale di Busana, sono state elevate 11 sanzioni amministrative per un totale di 1.100 euro nel Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano.

In particolare, in località Lago Pranda, sono state riscontrate 11 violazioni al divieto di transito fuoristrada per veicoli a motore, in violazione dell’articolo 62, comma 1 del Regolamento Forestale Regionale del 01/08/2018. L’operazione ha avuto come obiettivo la tutela dell’ambiente e la prevenzione di comportamenti dannosi per l’ecosistema del parco. Questo tipo di attività è di fondamentale importanza per la conservazione delle aree naturali protette e in relazione ad esigenze di tutela e salvaguardia del suolo e dell’assetto idrogeologico, del rischio di incendi e di altre esigenze di tutela e conservazione del paesaggio e della biodiversità.

Dal Reparto Carabinieri Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano sottolineano l’importanza di rispettare le normative vigenti e annunciano che, soprattutto nel proseguo del periodo estivo, i controlli verranno intensificati dalla specialità forestale dell’Arma dei Carabinieri per garantire una maggiore protezione dell’ambiente e prevenire eventuali incendi da condotte colpose, da qui l’invito a chi intende di accendere fuochi per cucinare la carne di farlo nelle aree attrezzate.