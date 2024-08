A Modena denunciato un uomo trovato con oggetti di valore rubati da un camper

Polizia di Stato e Polizia Locale di Modena hanno denunciato un cittadino tunisino di 34 anni per il reato di ricettazione. Nel pomeriggio del 14 agosto scorso, durante un servizio di controllo straordinario del territorio, personale della Squadra Volante e della Polizia Locale ha proceduto all’identificazione del 34enne che in sella ad una bicicletta, nel cui cestino anteriore era ben visibile una borsa piena di oggetti, si aggirava con fare sospetto all’interno del parco XXII aprile, nei pressi di via Due Canali Sud.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, a richiesta degli agenti non ha fornito una valida spiegazione circa la provenienza del materiale di ingente valore custodito nella borsa, tra cui una macchina fotografica con relativo obiettivo, batterie e carica batterie e una console di gioco di una nota marca. Da immediati accertamenti è risultato che detta merce era provento di un furto perpetrato l’11 agosto scorso all’interno di un camper, con targa tedesca, parcheggiato in viale Fabrizi.

L’indagato è stato anche denunciato per inosservanza delle norme sugli stranieri, in quanto inottemperante all’ordine del Questore di allontanarsi dal Territorio Nazionale, e per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere poiché trovato in possesso di un coltello multiuso occultato in una tasca dei pantaloni.

Gli oggetti rinvenuti saranno restituiti ai legittimi proprietari, già rientrati in Germania, che contattati telefonicamente hanno espresso gratitudine ed apprezzamento per il risultato ottenuto.